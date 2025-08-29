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Χρηστίδης: Η ΝΔ πανηγυρίζει, ενώ οι εργαζόμενοι δεν βγάζουν τον μήνα
Πολιτική
13:11 - 29 Αυγ 2025

Χρηστίδης: Η ΝΔ πανηγυρίζει, ενώ οι εργαζόμενοι δεν βγάζουν τον μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Στην οικονομική ασφυξία που βιώνει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της χώρας, αναφέρθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε τηλεοπτική συνέντευξη στο MEGA, στηλιτεύοντας, παράλληλα, την κυβερνητική πολιτική που οδήγησε σε εκτίναξη της ακρίβειας και σε αδιέξοδο την κοινωνία.

«Το 46,3% των μισθωτών, δηλαδή περίπου 1,1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, αμείβονται με έως 1.000 ευρώ τον μήνα. Αυτό αντιστοιχεί σε 824 ευρώ καθαρά. Κι αν υπολογιστεί ο ΦΠΑ, η καθαρή αγοραστική τους δύναμη περιορίζεται μόλις στα 626 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα σήμερα», υπογράμμισε.

Τόνισε, ακόμη, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι προτελευταία στην Ε.Ε. σε αγοραστική δύναμη, κάνοντας λόγο για «τεράστια κρίση εισοδημάτων» που η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκρύψει πίσω από πανηγυρισμούς για το πρωτογενές πλεόνασμα. «Τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να επιστραφούν στους πολίτες», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και στην παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη στήριξη των πολιτών. Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν υλοποίησε την υπόσχεση κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου από το 2019 και υπενθύμισε τη δέσμευση του Κινήματος για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Με φόντο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το νέο πειθαρχικό, το οποίο χαρακτήρισε «εκφοβιστικό», υπογράμμισε την αποτυχία του λεγόμενου επιτελικού κράτους, θέτοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει χάσει 10 μονάδες στην αποτελεσματικότητα του κράτους επί ΝΔ.

Όπως, χαρακτηριστικά, είπε: «Το 80% των προϊσταμένων επί ΝΔ είναι διορισμένο κομματικά. Κρίσεις δεν έχουν γίνει εδώ και 6 χρόνια. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει να γίνει αξιολόγηση από το δήθεν επιτελικό κράτος από το 2011. Με το νέο πειθαρχικό που φέρνει η ΝΔ, εάν αυτό υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, η κυρία Τυχεροπούλου, που είναι μία από τους δημοσίους υπαλλήλους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είχε πάει σπίτι της».

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