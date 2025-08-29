ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιάς: Υποτονικές οι πωλήσεις στην εκπτωτική περίοδο - Κάλεσμα για άμεση στήριξη των μικρομεσαίων
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:18 - 29 Αυγ 2025

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιάς: Υποτονικές οι πωλήσεις στην εκπτωτική περίοδο - Κάλεσμα για άμεση στήριξη των μικρομεσαίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καταγράφει μείωση πωλήσεων σε περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις κατά την πρόσφατη εκπτωτική περίοδο, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις. Οι καταναλωτές προτιμούν προϊόντα πρώτης ανάγκης, περιορίζοντας τις δαπάνες τους λόγω πληθωρισμού και οικονομικής αβεβαιότητας. Ο σύλλογος ζητά από την Πολιτεία στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της κατανάλωσης και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η μόνιμη αποδυνάμωση του λιανεμπορίου.

Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας μεταξύ των μελών του συλλόγου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

– Περισσότερες από 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις δήλωσαν μείωση πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι 8 στις 10 πραγματοποίησαν εκπτώσεις που κινήθηκαν στα όρια του 50%.

– Το ύψος της μείωσης κυμάνθηκε από 10% έως και πλέον του 20%, ανάλογα με το είδος και τη γεωγραφική θέση του καταστήματος.

– Μόλις 1 στις 4 επιχειρήσεις ανέφερε σταθερότητα στις πωλήσεις, ενώ λιγότερες από 1 στις 10 κατάφεραν μικρή άνοδο.

– Οι καταναλωτές εστίασαν κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και ειδικές προσφορές, αποφεύγοντας αγορές παρορμητικές και μεγαλύτερης αξίας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση «η φετινή εκπτωτική περίοδος στον Πειραιά, δεν κατάφερε να επιτελέσει τον ρόλο της, ως “ανάσα”, για το λιανεμπόριο. Η αυξημένη πίεση στα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό, αλλά και η αβεβαιότητα για την οικονομική του θέση στο μέλλον, περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική διάθεση».

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι από την θερινή εκπτωτική περίοδος προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

– Η κατανάλωση παραμένει «εγκλωβισμένη» στις ανάγκες, με περιορισμένο χώρο για προαιρετικές αγορές.

– Το εμπόριο χάνει σταδιακά μερίδιο από τις υπηρεσίες, καθώς οι καταναλωτές προτεραιοποιούν τη διασκέδαση και τα ταξίδια.

– Οι μικρομεσαίοι έμποροι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, βρίσκονται σε καθεστώς συνεχιζόμενης πίεσης, αυξανόμενων εξόδων και μειωμένων περιθωρίων κέρδους.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, σημείωσε:

«Η αγορά χρειάζεται επειγόντως ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε περιόδους εκπτώσεων και προσφορών. Απαιτούνται:

✓ Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

✓ Μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

✓ Περιορισμός του υψηλού κόστους δανεισμού και τραπεζικών προμηθειών.

✓ Στήριξη της ρευστότητας και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

✓ Σταθερό πλαίσιο για το εμπόριο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίσουν».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Η ΝΔ πανηγυρίζει, ενώ οι εργαζόμενοι δεν βγάζουν τον μήνα
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ πανηγυρίζει, ενώ οι εργαζόμενοι δεν βγάζουν τον μήνα

Στρατηγική συνεργασία ΕΛΑΣ – Πανεπιστημίου Πειραιώς σε τεχνολογία και εκπαίδευση
Ειδήσεις

Στρατηγική συνεργασία ΕΛΑΣ – Πανεπιστημίου Πειραιώς σε τεχνολογία και εκπαίδευση

Δένδιας: Καταδικάζει ως «απαράδεκτες» τις δηλώσεις Φιντάν για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας
Πολιτική

Δένδιας: Καταδικάζει ως «απαράδεκτες» τις δηλώσεις Φιντάν για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας

Νέα οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ
Ειδήσεις

Νέα οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους
Ειδήσεις

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Ειδήσεις

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Εφορία: Νέα προθεσμία για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών - Ευκαιρία για μειώσεις στα πρόστιμα
Φορολογία

Εφορία: Νέα προθεσμία για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών - Ευκαιρία για μειώσεις στα πρόστιμα

Φορολογικές δηλώσεις: Οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και τα 13 σημεία «κλειδιά»
Φορολογία

Φορολογικές δηλώσεις: Οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και τα 13 σημεία «κλειδιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνει κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ