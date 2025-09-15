ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βόρεια Ελλάδα: Επενδύοντας στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις
17:02 - 15 Σεπ 2025

Βόρεια Ελλάδα: Επενδύοντας στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) η εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον χτίζεται εδώ: Thess INTEC & ΕΚΕΤΑ 2.0». 

Κατά τη διάρκειά της, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Thess INTEC, κ. Νίκος Ευθυμιάδης, αναφέρθηκαν στους ταχείς ρυθμούς και το σαφές χρονοδιάγραμμα με τα οποία το Thess INTEC, το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και η ανέγερση των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ 2.0 εντός του Thess INTEC, περνούν πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, τόνισε την ετοιμότητα του οργανισμού να προχωρήσει άμεσα στην εγκατάσταση του στο Thess INTEC μόλις ολοκληρωθούν οι πρόδρομες εργασίες: «Είμαστε απολύτως έτοιμοι ακόμη κι αύριο το πρωί, εάν δοθεί η οικοδομική άδεια και ξεπεραστούν οι όποιες εναπομείνασες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, να προκηρύξουμε έργα και να βγάλουμε τεύχη δημοπράτησης. Έχουμε έτοιμες μελέτες, έχουμε μιλήσει και με τεχνικές εταιρείες».

Με ετήσια έσοδα που φτάνουν τα 70 εκατ. ευρώ και με το 80% της χρηματοδότησης να προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, το ΕΚΕΤΑ συγκαταλέγεται στους 11 κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της ΕΕ στην προσέλκυση πόρων, ενώ περίπου 13% προέρχεται από συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες και μόλις 7% από κρατικές ενισχύσεις.

Με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΚΕΤΑ αναπτύσσει νέα γενιά ερευνητικών υποδομών για τις προκλήσεις του μέλλοντος. «Διπλασιάζουμε το ΕΚΕΤΑ, το ενισχύουμε με προοπτική 30ετίας», είπε ο κ. Μπεκιάρης. Η χωροθέτηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Thess INTEC δημιουργεί έναν κόμβο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. «Με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικοδομικού τετραγώνου, το ΕΚΕΤΑ επενδύει στρατηγικά στη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και την κοινωνία».

Αξιοποιώντας την «κρίσιμη μάζα» της Βόρειας Ελλάδας

Το Thess INTEC αξιοποιεί την «κρίσιμη μάζα» της Βόρειας Ελλάδας, με περισσότερους από 200.000 φοιτητές και 13.000 ερευνητικό προσωπικό, καθώς και πάνω από 1.000 εξωστρεφείς επιχειρήσεις, με το 35% των ελληνικών startups να βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Όπως σημείωσε ο κ. Ευθυμιάδης, «δημιουργούμε έναν οργανωμένο χώρο που θα συνυπάρξουμε όλοι και θα συν-δημιουργήσουμε», με στόχο να μετατραπεί το «MADE IN GREECE» σε «MADE very well IN GREECE».

Το Thess INTEC θα αλλάξει τον «χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, εξασφαλίζοντας 7.000 μόνιμες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 4.000 στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας και 1.300 σε επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό. Συνολικά, περίπου 25.000 άτομα θα εμπλακούν στις δραστηριότητες του Κέντρου. Παράλληλα, περιλαμβάνει υποδομές όπως παιδικό σταθμό, ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και χώρους άθλησης και εστίασης.

Η πρόσφατη άδεια ίδρυσης περιλαμβάνει επίσης έργα υποδομής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αντιπλημμυρικό έργο και έργο οδοποιίας, καθιστώντας το Thess INTEC πρωτοποριακό έργο με ευρύτερο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το Thess INTEC εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα. Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση και ανάπτυξη του Κέντρου και τη διασφάλιση δημόσιας χρηματοδότησης, δρομολογούνται οι οικοδομικές άδειες για να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Κλείνοντας, ο κ. Ευθυμιάδης ανέφερε: «Σε αυτή την κρίσιμη φάση για την εξέλιξη του Thess INTEC, η παρουσία και η ετοιμότητα του ΕΚΕΤΑ, ως βασικού εταίρου, είναι ζωτικής σημασίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πεσκόφ: Το ΝΑΤΟ μάχεται εναντίον της Ρωσίας
Ειδήσεις

Πεσκόφ: Το ΝΑΤΟ μάχεται εναντίον της Ρωσίας

«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ
Επιχειρήσεις

«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα μέτωπα για το Ταμείο Ανάκαμψης: Οι αιχμές του ΠΑΣΟΚ για τα κονδύλια έρευνας και καινοτομίας
Πολιτική

Νέα μέτωπα για το Ταμείο Ανάκαμψης: Οι αιχμές του ΠΑΣΟΚ για τα κονδύλια έρευνας και καινοτομίας

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA &amp; NOVA ICT
Υγεία

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA & NOVA ICT

Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026
Εργασιακά

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ