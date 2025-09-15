Βόρεια Ελλάδα: Επενδύοντας στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) η εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον χτίζεται εδώ: Thess INTEC & ΕΚΕΤΑ 2.0».

Κατά τη διάρκειά της, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Thess INTEC, κ. Νίκος Ευθυμιάδης, αναφέρθηκαν στους ταχείς ρυθμούς και το σαφές χρονοδιάγραμμα με τα οποία το Thess INTEC, το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και η ανέγερση των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ 2.0 εντός του Thess INTEC, περνούν πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, τόνισε την ετοιμότητα του οργανισμού να προχωρήσει άμεσα στην εγκατάσταση του στο Thess INTEC μόλις ολοκληρωθούν οι πρόδρομες εργασίες: «Είμαστε απολύτως έτοιμοι ακόμη κι αύριο το πρωί, εάν δοθεί η οικοδομική άδεια και ξεπεραστούν οι όποιες εναπομείνασες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, να προκηρύξουμε έργα και να βγάλουμε τεύχη δημοπράτησης. Έχουμε έτοιμες μελέτες, έχουμε μιλήσει και με τεχνικές εταιρείες».

Με ετήσια έσοδα που φτάνουν τα 70 εκατ. ευρώ και με το 80% της χρηματοδότησης να προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, το ΕΚΕΤΑ συγκαταλέγεται στους 11 κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της ΕΕ στην προσέλκυση πόρων, ενώ περίπου 13% προέρχεται από συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες και μόλις 7% από κρατικές ενισχύσεις.

Με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΚΕΤΑ αναπτύσσει νέα γενιά ερευνητικών υποδομών για τις προκλήσεις του μέλλοντος. «Διπλασιάζουμε το ΕΚΕΤΑ, το ενισχύουμε με προοπτική 30ετίας», είπε ο κ. Μπεκιάρης. Η χωροθέτηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Thess INTEC δημιουργεί έναν κόμβο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. «Με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικοδομικού τετραγώνου, το ΕΚΕΤΑ επενδύει στρατηγικά στη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και την κοινωνία».

Αξιοποιώντας την «κρίσιμη μάζα» της Βόρειας Ελλάδας

Το Thess INTEC αξιοποιεί την «κρίσιμη μάζα» της Βόρειας Ελλάδας, με περισσότερους από 200.000 φοιτητές και 13.000 ερευνητικό προσωπικό, καθώς και πάνω από 1.000 εξωστρεφείς επιχειρήσεις, με το 35% των ελληνικών startups να βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Όπως σημείωσε ο κ. Ευθυμιάδης, «δημιουργούμε έναν οργανωμένο χώρο που θα συνυπάρξουμε όλοι και θα συν-δημιουργήσουμε», με στόχο να μετατραπεί το «MADE IN GREECE» σε «MADE very well IN GREECE».

Το Thess INTEC θα αλλάξει τον «χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, εξασφαλίζοντας 7.000 μόνιμες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 4.000 στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας και 1.300 σε επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό. Συνολικά, περίπου 25.000 άτομα θα εμπλακούν στις δραστηριότητες του Κέντρου. Παράλληλα, περιλαμβάνει υποδομές όπως παιδικό σταθμό, ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και χώρους άθλησης και εστίασης.

Η πρόσφατη άδεια ίδρυσης περιλαμβάνει επίσης έργα υποδομής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αντιπλημμυρικό έργο και έργο οδοποιίας, καθιστώντας το Thess INTEC πρωτοποριακό έργο με ευρύτερο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το Thess INTEC εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα. Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση και ανάπτυξη του Κέντρου και τη διασφάλιση δημόσιας χρηματοδότησης, δρομολογούνται οι οικοδομικές άδειες για να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Κλείνοντας, ο κ. Ευθυμιάδης ανέφερε: «Σε αυτή την κρίσιμη φάση για την εξέλιξη του Thess INTEC, η παρουσία και η ετοιμότητα του ΕΚΕΤΑ, ως βασικού εταίρου, είναι ζωτικής σημασίας».