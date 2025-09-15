ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ
Επιχειρήσεις
16:45 - 15 Σεπ 2025

«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Tesla καταγράφουν άνοδο κοντά στο 6% στις συναλλαγές τη Δευτέρα (15/9), μετά την υποβολή κανονιστικής δήλωσης που έδειξε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ είχε αγοράσει μετοχές της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η κίνηση αυτή ενισχύει την προσπάθεια του Μασκ για μεγαλύτερο έλεγχο της Tesla, η οποία προσπαθεί να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της σε τομείς όπως τα ρομποταξί, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, επιδιώκοντας να μετατραπεί από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε τεχνολογικό ηγέτη.

Ο Μασκ αποκάλυψε την αγορά 2,57 εκατομμυρίων μετοχών σε συναλλαγές στην ανοιχτή αγορά την Παρασκευή (12/9), πληρώνοντας μεταξύ 372,37 και 396,54 δολαρίων ανά μετοχή. Oι μετοχές της Tesla είχαν ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 7% την Παρασκευή, συνεχίζοντας την ανοδική τάση από την προηγούμενη συνεδρίαση. Παρά τη φετινή πτώση περίπου 2%, η μετοχή βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει τρίτη συνεχόμενη ημέρα με άνοδο.

Ο Μασκ έχει ζητήσει επανειλημμένα μεγαλύτερο μερίδιο και αυξημένα δικαιώματα ψήφου στην Tesla, απειλώντας να αναπτύξει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής εκτός της εταιρείας, εάν δεν καταφέρει να αποκτήσει το 25% των δικαιωμάτων ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε σχέδιο αποζημίωσης 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Μασκ, δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού και μειωμένης ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 16:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσιάρας: Καμία παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσιάρας: Καμία παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνάντηση Πλεύρη με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fang Qiu για «χρυσή βίζα»
Πολιτική

Συνάντηση Πλεύρη με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fang Qiu για «χρυσή βίζα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%
Αναλύσεις

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ