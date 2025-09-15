«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ

Οι μετοχές της Tesla καταγράφουν άνοδο κοντά στο 6% στις συναλλαγές τη Δευτέρα (15/9), μετά την υποβολή κανονιστικής δήλωσης που έδειξε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ είχε αγοράσει μετοχές της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η κίνηση αυτή ενισχύει την προσπάθεια του Μασκ για μεγαλύτερο έλεγχο της Tesla, η οποία προσπαθεί να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της σε τομείς όπως τα ρομποταξί, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, επιδιώκοντας να μετατραπεί από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε τεχνολογικό ηγέτη.

Ο Μασκ αποκάλυψε την αγορά 2,57 εκατομμυρίων μετοχών σε συναλλαγές στην ανοιχτή αγορά την Παρασκευή (12/9), πληρώνοντας μεταξύ 372,37 και 396,54 δολαρίων ανά μετοχή. Oι μετοχές της Tesla είχαν ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 7% την Παρασκευή, συνεχίζοντας την ανοδική τάση από την προηγούμενη συνεδρίαση. Παρά τη φετινή πτώση περίπου 2%, η μετοχή βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει τρίτη συνεχόμενη ημέρα με άνοδο.

Ο Μασκ έχει ζητήσει επανειλημμένα μεγαλύτερο μερίδιο και αυξημένα δικαιώματα ψήφου στην Tesla, απειλώντας να αναπτύξει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής εκτός της εταιρείας, εάν δεν καταφέρει να αποκτήσει το 25% των δικαιωμάτων ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε σχέδιο αποζημίωσης 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Μασκ, δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού και μειωμένης ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.