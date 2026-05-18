Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις
15:45 - 18 Μάι 2026

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

Reporter.gr Newsroom
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η Pfizer, σήμερα, Δευτέρα (18/5) στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και Επικεφαλής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, Δρ. Ιωάννης Πανδής.

Συνεργασία για την καινοτομία, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια

Η συμφωνία στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας, θα προωθήσουν την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Μέσα από τη συνεργασία των δύο πλευρών, επιδιώκεται η καλλιέργεια της επιχειρηματικής και καινοτόμου σκέψης στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και η ουσιαστική σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της επιχειρηματικής κοινότητας και η μεταφορά της στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για τη διοργάνωση επιστημονικών και επιχειρηματικών συνεδρίων, workshops, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, ενώ θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες mentoring και coaching, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης, στην ανάπτυξη κοινών δράσεων έρευνας και καινοτομίας, στον σχεδιασμό εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στην παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης και ερευνητικής εμπειρίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Η συνεργασία περιλαμβάνει, επιπλέον, την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μελετών, αλλά και την υλοποίηση κάθε πρόσθετης δράσης που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας, αναδεικνύοντας παράλληλα το επιστημονικό και καινοτομικό δυναμικό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Pfizer Hellas αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να ενισχύσει τη σύνδεσή του με την καινοτομία, την έρευνα και την παραγωγική οικονομία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους νέους ερευνητές και ερευνήτριες μας, να ενδυναμώσουμε την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης και επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη και τη χώρα», δήλωσε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Από την πλευρά του ο Δρ. Ιωάννης Πανδής, Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Pfizer να προάγει τη γνώση, την καινοτομία και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα. Σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτητα, οι συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη ταλέντου, και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Μέσα από τις κοινές μας δράσεις, στόχος μας είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε προς την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος, που θα ενδυναμώνει τους νέους επιστήμονες συνδυάζοντας ακαδημαϊκές γνώσεις και εργασιακή εμπειρία. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην προαγωγή της καινοτομίας όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη χώρα μας και διεθνώς.»

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έρχεται να επισφραγίσει και να διευρύνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τη Pfizer στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε από την έναρξη της επένδυσης και επεκτείνεται σε όλους τους παγκόσμιους οργανισμούς που λειτουργούν σήμερα στη Pfizer στη Θεσσαλονίκη: το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, το Κέντρο Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (F&GBS), το τμήμα Safety Surveillance & Risk Management που επικεντρώνεται στη φαρμακοεπαγρύπνηση, και το Research & Development (R&D) που ασχολείται με την υποστήριξη των παγκόσμιων κλινικών μελετών της Pfizer.

