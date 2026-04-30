Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενισχύει την καινοτομία με το πρόγραμμα Proof-of-Concept για Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora, υλοποιεί το πρόγραμμα Proof-of-Concept για Αναδυόμενες Τεχνολογίες (PoC for Emerging Technologies), με την υποβολή αιτήσεων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και στοχεύει στην ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας από την έρευνα στην αγορά.

Μέσω του PoC for Emerging Technologies, η ΕΑΤ επεκτείνει τη χρηματοδοτική και συμβουλευτική της παρέμβαση στο πρώιμο στάδιο της τεχνολογικής ωρίμανσης, υποστηρίζοντας ερευνητικές ομάδες και τεχνοβλαστούς (spin-offs) Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και η δοκιμή τους σε πραγματικές συνθήκες αγοράς, συμβάλλοντας στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών εφαρμογών με μετρήσιμο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 8 μηνών και υλοποιείται σε τρεις φάσεις:

Φάση Α – Υποβολή αιτήσεων

Φάση Β – Σχεδιασμός PoC και αξιολόγηση

Φάση Γ – Υλοποίηση πιλοτικών έργων σε πραγματικό περιβάλλον

Η ΕΑΤ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης που περιλαμβάνει:

χρηματοδότηση (PoC Grant) για πιλοτικές εφαρμογές

συμβουλευτική και mentoring από στελέχη της αγοράς, της ΕΑΤ και του Δικτύου Science Agora

δράσεις δικτύωσης και pitching με επενδυτές και συνεργάτες

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε:

«Η προώθηση της καινοτομίας στην ελληνική επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Science Agora, ενισχύουμε ουσιαστικά τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε έμπρακτα ερευνητικές ομάδες και τεχνοβλαστούς, ώστε να μετατρέψουν την καινοτομία σε εφαρμοσμένες λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.»

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Science Agora και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Μαΐου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες: scienceagora.eu και www.hdb.gr