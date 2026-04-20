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Interlife: Στα €27,77 εκατ. τα καθαρά κέρδη – Στο +25% το προτεινόμενο μέρισμα
Επιχειρήσεις
18:14 - 20 Απρ 2026

Interlife: Στα €27,77 εκατ. τα καθαρά κέρδη – Στο +25% το προτεινόμενο μέρισμα

Reporter.gr Newsroom
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Εντυπωσιακή Κερδοφορία, Αύξηση Παραγωγής, Ενεργητικού, Επενδύσεων, Ιδίων Κεφαλαίων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2025 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α, όπως δηλώνει η εταιρεία με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (20/4).

Αναλυτικότερα, τα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν ως εξής:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 109,27 εκατ.€ (+8,89%) έναντι 100,35 εκατ.€ εκατ.€ της προηγούμενης Χρήσης, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 103,80 εκατ.€ (+4,87%) έναντι 98,98 εκατ.€ το 2024.

Σημειώνεται ότι το 2025 ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης οχημάτων αυξήθηκε κατά 5,9%, ο Κλάδος Περιουσίας 18,4%, ο Κλάδος διαφόρων Ατυχημάτων 7,7%, ο Κλάδος Σκαφών & Μεταφορών 11,2%, ο Κλάδος Χερσαίων Οχημάτων 17,9% και τέλος οι Λοιποί Κλάδοι κατά 12,72%. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από Αστική Ευθύνη Οχημάτων κατά 48,84% και οι Λοιποί Κλάδοι κατά 51,16%.

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν το 2025 σε 32,67εκατ.€ έναντι 14,77 εκατ.€ το 2024, ενώ τα Κέρδη Μετά Φόρων το 2025 ανήλθαν σε 27,77 εκατ.€ έναντι 11,77 εκατ.€ το 2024.
  • Τα Σωρευτικά Κέρδη Προ Φόρων της τελευταίας 5ετίας (2021 – 2025) ανήλθαν στα 81,94 εκατ. €.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια το 2025 διαμορφώθηκαν στα 169,12 εκατ.€ έναντι 139,75 εκατ.€ το 2024 (+21,02 %).
  • Το Ενεργητικό το 2025 ανήλθε σε 394,67 εκατ.€ έναντι 340,26 εκατ.€ το 2024 (+15,99%).
  • Τα Αποθέματα το 2025 έφθασαν τα 201,94 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+10,32 %).

Οι Επενδύσεις το 2025 ανήλθαν σε 370,77 εκατ.€ έναντι 323,29 εκατ.€ το 2024 (+14,69 %).Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2025 αφορούσαν: 10% σε Ακίνητα, 52% σε Ομόλογα, 23% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές, 2% σε Προθεσμιακές Καταθέσεις και 1% σε Μετρητά Διαθέσιμα & ισοδύναμα.

Ιδιαίτερα υψηλές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 621%, ενώ ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 155%.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, έναντι των 0,20 ευρώ/μετοχή που είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά (+25%). Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 4.641.978 ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση εδώ.

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