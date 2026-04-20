Interlife: Στα €27,77 εκατ. τα καθαρά κέρδη – Στο +25% το προτεινόμενο μέρισμα

Αναλυτικότερα, τα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν ως εξής:
Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 109,27 εκατ.€ (+8,89%) έναντι 100,35 εκατ.€ εκατ.€ της προηγούμενης Χρήσης, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 103,80 εκατ.€ (+4,87%) έναντι 98,98 εκατ.€ το 2024.
Σημειώνεται ότι το 2025 ο Κλάδος Αστικής Ευθύνης οχημάτων αυξήθηκε κατά 5,9%, ο Κλάδος Περιουσίας 18,4%, ο Κλάδος διαφόρων Ατυχημάτων 7,7%, ο Κλάδος Σκαφών & Μεταφορών 11,2%, ο Κλάδος Χερσαίων Οχημάτων 17,9% και τέλος οι Λοιποί Κλάδοι κατά 12,72%. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από Αστική Ευθύνη Οχημάτων κατά 48,84% και οι Λοιποί Κλάδοι κατά 51,16%.
- Τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν το 2025 σε 32,67εκατ.€ έναντι 14,77 εκατ.€ το 2024, ενώ τα Κέρδη Μετά Φόρων το 2025 ανήλθαν σε 27,77 εκατ.€ έναντι 11,77 εκατ.€ το 2024.
- Τα Σωρευτικά Κέρδη Προ Φόρων της τελευταίας 5ετίας (2021 – 2025) ανήλθαν στα 81,94 εκατ. €.
- Τα Ίδια Κεφάλαια το 2025 διαμορφώθηκαν στα 169,12 εκατ.€ έναντι 139,75 εκατ.€ το 2024 (+21,02 %).
- Το Ενεργητικό το 2025 ανήλθε σε 394,67 εκατ.€ έναντι 340,26 εκατ.€ το 2024 (+15,99%).
- Τα Αποθέματα το 2025 έφθασαν τα 201,94 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+10,32 %).
Οι Επενδύσεις το 2025 ανήλθαν σε 370,77 εκατ.€ έναντι 323,29 εκατ.€ το 2024 (+14,69 %).Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2025 αφορούσαν: 10% σε Ακίνητα, 52% σε Ομόλογα, 23% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές, 2% σε Προθεσμιακές Καταθέσεις και 1% σε Μετρητά Διαθέσιμα & ισοδύναμα.
Ιδιαίτερα υψηλές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 621%, ενώ ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 155%.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, έναντι των 0,20 ευρώ/μετοχή που είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά (+25%). Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 4.641.978 ευρώ.
Αναλυτικές πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση εδώ.