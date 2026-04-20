Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος ΕΔΟΕΑΠ: Το 50% των ασφαλισμένων που το επισκέφθηκαν διέκοψε το κάπνισμα

Θετικός καταγράφεται ο ετήσιος απολογισμός για το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος και το Ιατρείο Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας που λειτουργούν στον ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας, επετεύχθη σε υψηλό ποσοστό ο διττός στόχος της απώλειας βάρους και της αντιμετώπισης των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η υπνική άπνοια και η υπερλιπιδαιμία.

Συγκεκριμένα, στο 95% των ασφαλισμένων που επισκέφθηκαν το εν λόγω Ιατρείο κατεγράφη μείωση τουλάχιστον 10% επί του βάρους τους και βελτιώθηκε η εικόνα των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου. Επισημαίνεται πως με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μειώνεται ο κίνδυνος των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η φαρμακευτική δαπάνη, ο αριθμός νοσηλειών και εν γένει βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

Στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης, το 50% των ασφαλισμένων κατάφερε και διέκοψε το κάπνισμα. Μάλιστα, στους καπνιστές άνω των 50 ετών χορηγήθηκε παραπεμπτικό αξονικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής ακτινοβολίας για την πρώιμη διάγνωση έναντι του καρκίνου του πνεύμονα.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων που επισκέφθηκαν το εν λόγω Ιατρείο, το 65% ήταν γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιατρείο Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας λειτουργεί κάθε Πέμπτη 14:00-19:00 και το Διακοπής Καπνίσματος κάθε Τρίτη 13:00 -14:00 στα πολυϊατρεία του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα, Σισίνη 18.