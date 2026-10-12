Η Choose αναλαμβάνει τη στρατηγική αναβάθμιση της εταιρικής και ψηφιακής παρουσίας της TSAL Industry

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, "η ΤSAL Industry με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών στην Ελλάδα την Ευρώπη και μέσω της επέκτασης της στην Σαουδική Αραβία, έχει καθιερωθεί ως μια ηγέτιδα κατασκευαστική βιομηχανία με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση και την επιμέλεια ειδικών κατασκευών για την εξωτερική και εσωτερική εικόνα επιχειρήσεων / ξενοδοχείων / καταστημάτων.

Η ανάθεση στην Choose σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την TSAL Industry, με στόχο μια σύγχρονη, συνεκτική και αναγνωρίσιμη εταιρική εικόνα σε όλα τα σημεία επαφής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Choose αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής και ψηφιακής αναβάθμισης. Το έργο περιλαμβάνει τη νέα εταιρική ιστοσελίδα, την ανάπτυξη της digital στρατηγικής και της παρουσίας της TSAL Industry στα social media, καθώς και τη δημιουργία content και επικοινωνιακών εργαλείων. Όλες οι ενέργειες σχεδιάζονται ως μέρη ενός ενιαίου οικοσυστήματος επικοινωνίας, ώστε να αποτυπώνουν με συνέπεια την επιχειρηματική κατεύθυνση, την τεχνογνωσία και τη δυναμική της εταιρείας.

Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της Choose να λειτουργεί πέρα από τα όρια μιας παραδοσιακής επικοινωνιακής συνεργασίας: να κατανοεί σε βάθος κάθε επιχείρηση, να συνδέει τη στρατηγική με τη δημιουργικότητα και να μετατρέπει σύνθετες ανάγκες σε λύσεις με σαφή κατεύθυνση και μετρήσιμη αξία. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη μιας εταιρείας με την εμπειρία και την εξωστρέφεια της TSAL Industry ενισχύει τη θέση της Choose ως αξιόπιστου business partner για οργανισμούς που επιδιώκουν ουσιαστικό μετασχηματισμό."