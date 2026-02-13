ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:22 - 13 Φεβ 2026

Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε, μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης Ho.Re.Ca. 2026 στο Metropolitan Expo, ότι η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα διευρύνεται σταδιακά και μπορεί να εξελιχθεί σε δωδεκάμηνο προορισμό, εφόσον υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια ιδιωτικού τομέα και κράτους.

«Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα διευρύνεται καθώς περνούν τα χρόνια. Με την κινητοποίηση πρωτίστως του ιδιωτικού τομέα και την αντίστοιχη συμπαράσταση από την πλευρά του κράτους, μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο και να γίνουμε ένας τουριστικός προορισμός 12 μηνών. Όσο κι αν αυτό φαίνεται μακρινό, κατά την άποψή μου δεν είναι. Αρκεί να το πιστέψουμε και να εργαστούμε κατάλληλα».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης Ho.Re.Ca. 2026 στο Metropolitan Expo. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν σε 23 δισ. ευρώ, 8,2% περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Επιπλέον, σε αυτή την επίδοση καθοριστική σημασία είχαν οι λεγόμενοι περιφερειακοί μήνες (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος), εξέλιξη που καταδεικνύει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Αναφερόμενος στον κλάδος της εστίασης τόνισε: «Ο ετήσιος κύκλος εργασιών από περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 ήδη ξεπερνάει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω επίσης μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Και είναι ακόμα πιο θετικό αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ασκηθεί μεγάλες διεθνείς πιέσεις: ο κορονοϊός, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η επίπτωση που είχε στα εισοδήματα. Παρόλα αυτά, ο τουρισμός και η εστίαση στην Ελλάδα όχι μόνο έχουν αντέξει αλλά έχουν αυξήσει τα εισοδήματα για όλους όσοι εργάζονται στον κλάδο, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι εργαζόμενοι. Και έχουν θέσει τις βάσεις για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Παρουσιάζοντας τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των δύο κλάδων και ευρύτερα της επιχειρηματικότητας, αναφέρθηκε στα εξής:

  1. Περαιτέρω μείωση φόρων, με πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.
  2. Μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις με διάφορες πρωτοβουλίες, η πρώτη από τις οποίες είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.
  3. Χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. «Είναι στην τελική του φάση και θα επιτρέψει να έχουμε καθαρούς κανόνες επιχειρηματικού παιχνιδιού με σεβασμό παράλληλα στο περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.
  4. Περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών: οδικοί άξονες Πάτρα -Πύργος, Ε 65, επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών Λαυρίου και Κατακόλου. «Επίσης», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «το Υπερταμείο ετοιμάζει τις διαδικασίες που θα καταλήξουν σε μια σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Τα οποία θα ακολουθήσουν την πορεία που άνοιξε με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και τα οποία, από πλευράς εικόνας, δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε προηγουμένως».
  5. Στήριξη της ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων – ιδιαίτερα των μικρομεσαίων – μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

«Η έκθεση αυτή», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δείχνει ότι ο κλάδος δεν επαναπαύεται. Επενδύει, ανανεώνεται, δοκιμάζει καινούργιες λύσεις. Το 2025 μας έδειξε ξεκάθαρα πως η Ελλάδα ως προορισμός μπορεί να ξεχωρίσει όχι μόνο προσελκύοντας τουρίστες αλλά και ποιοτικά. Εάν επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση σίγουρα θα πάμε σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και σε τουρισμό δώδεκα μηνών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις
Πολιτική

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Χατζηδάκης: Ζητούμε ψήφο προοπτικής και όχι ευγνωμοσύνης – Στόχος η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων
Πολιτική

Χατζηδάκης: Ζητούμε ψήφο προοπτικής και όχι ευγνωμοσύνης – Στόχος η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων

Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ