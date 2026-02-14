ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης στην HORECA 2026: Αισιοδοξία για την επόμενη τουριστική περίοδο, η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:20 - 14 Φεβ 2026

Μητσοτάκης στην HORECA 2026: Αισιοδοξία για την επόμενη τουριστική περίοδο, η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την έκθεση HORECA 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και αφορά τους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης.

Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης και συνομίλησε με επαγγελματίες, εκθέτες και επισκέπτες για τις τάσεις που διαμορφώνονται στην τουριστική αγορά, για την ανοδική πορεία του κλάδου και για τη σύνδεση της επιτυχίας του τουρισμού με τις γαστρονομικές εμπειρίες που προσφέρει η Ελλάδα, χάρη στα ποιοτικά τοπικά αγαθά που εντάσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προϊόντα των εκθετών και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, αλλά και να παρακολουθήσει μέρος του πρωταθλήματος καφέ που διεξάγεται στο πλαίσιο της έκθεσης.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «H HORECA είναι μια έκθεση-σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και για τις πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν υποδομές και προϊόντα, προκειμένου ο τουρισμός μας να κινείται σε διαρκή ανάπτυξη.

Χαίρομαι γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο, είδα πολλά χαμόγελα. Υπάρχει μία αισιοδοξία και για την επόμενη τουριστική περίοδο. Νομίζω ότι το κλίμα της HORECA αποτυπώνει μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, επιχειρηματίες οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να μπορούν να εξακολουθούν να επενδύουν, να δημιουργούν δουλειές, να αυξάνονται οι μισθοί.

Και πάλι, πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτής της εξαιρετικής έκθεσης και εύχομαι η πολύ μεγάλη προσέλευση να είναι ενδεικτική μιας ακόμα εξαιρετικής τουριστικής χρονιάς, που ξεκινάει σε λίγο».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας FORUM που διοργανώνει την έκθεση, Θανάσης Παναγούλιας, σημείωσε: «Ευχαριστώ από καρδιάς τον κ. Πρωθυπουργό που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του στη HORECA. Αλλά δεν τιμά μόνο την έκθεση HORECA, τιμά ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο που σήμερα την έχει επισκεφθεί, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μια λαμπρή έκθεση που είναι αντάξια του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας της χώρας.

Τον ευχαριστώ από καρδιάς και νομίζω ότι βλέπει περίτρανα την προσδοκία που υπάρχει για την επόμενη χρονιά που έρχεται».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι
Ειδήσεις

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι

Πανελλαδική απεργία εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Τουρισμός, υγεία και καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση

Τουρισμός, υγεία και καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο συγκάλυψης και ατιμωρησίας
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο συγκάλυψης και ατιμωρησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ ενόψει του Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ - Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ