Από την πρόληψη στην αποκατάσταση: Τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι πραγματικά προστατευμένο

Μετά από μια απαιτητική ημέρα, το μόνο που θέλεις είναι να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου και να αφήσεις πίσω όσα σε απασχόλησαν. Να επιστρέψεις στον δικό σου χώρο, εκεί όπου μπορείς να χαλαρώσεις και να νιώσεις ξανά ασφάλεια και οικειότητα.

Γιατί το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι ο καναπές όπου ξεκουράζεσαι στο τέλος της ημέρας, ο πρωινός καφές, τα γέλια που γεμίζουν το σαλόνι και οι συζητήσεις με τους ανθρώπους που αγαπάς. Είναι οι οικογενειακές στιγμές, οι φίλοι, οι γιορτές και όλες εκείνες οι μικρές καθημερινές συνήθειες που, με τον χρόνο, γίνονται μέρος της ζωής μας.

Στο σπίτι βρίσκουμε τον χώρο να ξεκουραστούμε, να κάνουμε σχέδια και να πάρουμε δύναμη για την επόμενη ημέρα. Γι’ αυτό και η προστασία του δεν αφορά μόνο την αξία ενός ακινήτου. Αφορά όλα όσα έχουμε επιλέξει να βάλουμε μέσα σε αυτό και, κυρίως, όλα όσα έχουν αποκτήσει για εμάς πραγματική αξία.

Τι σημαίνει πραγματικά η αξία ενός σπιτιού

Η αξία του σπιτιού δεν σταματά στους τέσσερις τοίχους του. Είναι και όλα όσα έχουμε επιλέξει να βάλουμε μέσα σε αυτό και, κυρίως, όσα έχουν αποκτήσει ξεχωριστή σημασία στην πορεία του χρόνου.

Τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές και ο εξοπλισμός της καθημερινότητας έχουν τη δική τους οικονομική αξία. Υπάρχουν όμως και αντικείμενα που δύσκολα αποτιμώνται σε χρήματα. Μια φωτογραφία από ένα ταξίδι, ένα οικογενειακό κειμήλιο, ένα έπιπλο που πέρασε από γενιά σε γενιά ή ένα δώρο από ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Είναι όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα πράγματα που κάνουν έναν χώρο πραγματικά «δικό μας». Και ακριβώς επειδή το σπίτι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία μιας οικογένειας, αλλά και μέρος της καθημερινής της ζωής, η προστασία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες

Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική αλλαγή και η συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν καταστήσει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη προστασίας της κατοικίας.

Πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλοι κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο το ίδιο το ακίνητο, αλλά και τον εξοπλισμό και τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό. Και όσο η συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα πιο έντονη, η ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον αποκτά και μια πολύ προσωπική διάσταση. Τι θα συμβεί στο σπίτι μας;

Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει κάθε απρόοπτο ούτε να αποτρέψει κάθε πιθανή ζημιά. Μπορεί όμως να έχει σχεδιάσει από πριν πώς θα την αντιμετωπίσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας, περιορίζοντας την οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να προκύψει από μια απρόβλεπτη ζημιά, ανάλογα πάντα με τις καλύψεις του κάθε προγράμματος.

Προστασία που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κατοικίας

Από τη στιγμή που το σπίτι είναι κάτι περισσότερο από ένα ακίνητο, η προστασία του δεν μπορεί να είναι ίδια για όλους. Άλλες είναι οι ανάγκες μιας κύριας κατοικίας και άλλες μιας εξοχικής, διαφορετικές οι προτεραιότητες ενός ιδιοκτήτη και διαφορετικές ενός ενοικιαστή. Το ζητούμενο, επομένως, είναι η κάλυψη να μπορεί να προσαρμόζεται στην πραγματική χρήση και στις ανάγκες κάθε κατοικίας.

Σε αυτή τη λογική κινούνται τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus της Eurolife FFH. Προσφέρουν βασικές καλύψεις, ενώ δίνουν τη δυνατότητα επιλογής πρόσθετων πακέτων, ώστε κάθε ασφαλισμένος να διαμορφώνει την προστασία του με βάση τις δικές του προτεραιότητες.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις καλύψεις που θα επιλεγούν, η προστασία μπορεί να περιλαμβάνει ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες, αλλά και πιο συνηθισμένα περιστατικά της καθημερινότητας, όπως βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων.

Υπάρχουν, παράλληλα, επιλογές για υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη και νομική προστασία, διευρύνοντας την κάλυψη πέρα από το ίδιο το κτίριο και σε διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν γύρω από την κατοικία.

Και όσα βρίσκονται μέσα στο σπίτι χρειάζονται προστασία

Για την ασφάλιση του περιεχομένου, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα, κ.α, υπάρχει το Sweet Home Content, το οποίο απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Ανάλογα με τις καλύψεις που θα επιλεγούν, μπορεί να προστατεύσει τα αντικείμενα της κατοικίας από περιστατικά όπως πυρκαγιά, κλοπή και έκρηξη, αλλά και από βραχυκύκλωμα ή αλλοίωση τροφίμων.

Το κόστος για την ασφάλιση του περιεχομένου μπορεί να ξεκινά από €35 τον χρόνο για κύρια κατοικία και από €45 για εξοχική κατοικία, ενώ υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της προστασίας μέσω πρόσθετων πακέτων για μια πιο πλήρη κάλυψη.

Όταν η προστασία περνά στην πράξη

Μέχρι εδώ, το ερώτημα είναι τι μπορεί να καλύψει ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας. Όταν όμως συμβεί μια ζημιά, προκύπτει ένα ακόμη πιο πρακτικό ερώτημα. Τι γίνεται την επόμενη ημέρα;

Γιατί σε μια τέτοια στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί ο ασφαλισμένος να βρει γρήγορα βοήθεια, να προχωρήσει η αποκατάσταση και να γνωρίζει τι ακολουθεί, χωρίς να χρειάζεται να διαχειριστεί μόνος του όλο το βάρος μιας απρόβλεπτης ζημιάς.

Στα προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH προβλέπονται, ανάλογα με την επιλεγμένη κάλυψη, αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, κάλυψη του κόστους επισκευών και άμεση επέμβαση 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, υπάρχει δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εργασιών, ώστε η διαδικασία αποκατάστασης να μην περιορίζεται στην οικονομική αποζημίωση, αλλά να επεκτείνεται και στην πρακτική αντιμετώπιση της ζημιάς.

Για ζημιές κατοικίας έως €10.000, προβλέπεται διαδικασία άμεσης αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ασφάλιση με επιπλέον οφέλη

Για μια οικογένεια, η επιλογή της κατάλληλης ασφάλισης κατοικίας δεν αφορά μόνο το εύρος της προστασίας, αλλά και τα πρόσθετα οφέλη που μπορεί να τη συνοδεύουν.

Μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να συνδυαστεί με άλλα ασφαλιστικά προγράμματα, Η λογική είναι απλή. Όσο περισσότερα προγράμματα συνδυάζεις, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση κερδίζεις. Μια προσέγγιση που επιβραβεύει την εμπιστοσύνη και κάνει την προστασία πιο οικονομική.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη παράμετρος που έχει αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, μπορεί να προκύψει μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 20%.

Παράλληλα, σε επιλεγμένες καλύψεις προβλέπεται μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, με το σχετικό κόστος να καλύπτεται κατά 100% από την ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τους όρους του συμβολαίου. Πρόκειται για μια ακόμη παράμετρο που μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν η προστασία χρειάζεται να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους, η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να κάνει μια απρόβλεπτη ζημιά πιο διαχειρίσιμη και να προσφέρει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα, όταν κάτι πάει διαφορετικά από ό,τι είχαμε υπολογίσει.

Και τελικά, αυτή είναι ίσως η ουσία της προστασίας. Να γνωρίζεις ότι, ακόμη και όταν κάτι απρόοπτο διαταράξει την καθημερινότητα, υπάρχει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί και να μπορέσεις να επιστρέψεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε αυτήν.