Evergood: Το deal με τον «εθνικό επενδυτή», τα μεγέθη και η επόμενη ημέρα

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ελληνική αγορά οργανωμένης εστίασης η συμφωνία για την πώληση της Evergood, της εταιρείας που περιλαμβάνει τις αλυσίδες Goody’s και Everest, στην καναδική Recipe Unlimited Corporation. Η Vivartia ανακοίνωσε την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της εταιρείας, ολοκληρώνοντας έναν πολύμηνο κύκλο διαπραγματεύσεων.

Η συναλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις στον κλάδο της εστίασης και εντάσσεται παράλληλα στη στρατηγική αποεπένδυσης του CVC Capital Partners από τη Vivartia. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στα επόμενα βήματα της νέας ιδιοκτησίας, στις προοπτικές ανάπτυξης του δικτύου και στις δυνατότητες αξιοποίησης των δύο ισχυρών ελληνικών σημάτων από έναν διεθνή όμιλο με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο.

Τα οικονομικά μεγέθη της Evergood

Η Evergood αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο στον χώρο της εστίασης, με βασικούς πυλώνες δραστηριότητας τις αλυσίδες Goody’s και Everest.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2025 που είχαν δημοσιοποιηθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ για τον κλάδο εστίασης της Vivartia, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,57 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος της δραστηριότητας που αποκτά η Recipe Unlimited, καθώς και τη θέση που κατέχει η Evergood στην ελληνική αγορά. Για τον νέο ιδιοκτήτη, η εξαγορά προσφέρει πρόσβαση σε ένα εδραιωμένο δίκτυο, με αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα και σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά.

Ποια είναι η Recipe Unlimited

Η Recipe Unlimited συνδέεται με τον επενδυτικό όμιλο Fairfax του Πρεμ Γουάτσα και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά, με ιστορία άνω των 100 ετών. Βέβαια το εν λόγω σχήμα έχει ξεχωριστή παρουσία στην Ελλάδα σε σειρά κλάδων, από τις τράπεζες, τα ακίνητα και τη βιομηχανία (Eurobank, Eurolife, Metlen, Grivalia κτλ).

Στον κλάδο της εστίασης η Recipe διαθέτει περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά, καθώς και διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα στους τομείς της εστίασης πλήρους και γρήγορης εξυπηρέτησης, καθώς και στη λιανική, μεταξύ των οποίων τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Ουσιαστικά, η εξαγορά της Evergood εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης του καναδικού ομίλου. Η ελληνική εταιρεία προσφέρει μια εδραιωμένη βάση δραστηριοποίησης, πάνω στην οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Recipe Unlimited στη διαχείριση αλυσίδων εστίασης και στη δικαιόχρηση.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Φρανκ Χένεσι.

Ο ίδιος εξέφρασε την προσδοκία για συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της Evergood, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, στόχοι επέκτασης ή αλλαγές στη διοικητική δομή της εταιρείας.

Το τίμημα και οι απαιτήσεις του πωλητή

Το οικονομικό αντάλλαγμα για την πώληση του 100% της Evergood δεν γνωστοποιήθηκε από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Προηγούμενες πληροφορίες της αγοράς ανέφεραν ότι οι απαιτήσεις του CVC για την πώληση του κλάδου εστίασης κινούνταν στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι το τελικό τίμημα της συμφωνίας προσεγγίζει το συγκεκριμένο επίπεδο.

Ως εκ τούτου, η αποτίμηση της συναλλαγής, αλλά και οι οικονομικοί όροι που συμφωνήθηκαν μεταξύ πωλητή και αγοραστή, παραμένουν άγνωστοι. Η γνωστοποίησή τους θα επέτρεπε μια σαφέστερη αξιολόγηση της αξίας που αποδίδεται στην Evergood, σε συνάρτηση με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η επόμενη ημέρα για το CVC και τη Vivartia

Η πώληση της Evergood προστίθεται στις προηγούμενες αποεπενδύσεις του CVC από τη Vivartia, μετά τις συναλλαγές που αφορούσαν τη Μπάρμπα Στάθη και τη Δωδώνη.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συνολική στρατηγική του επενδυτικού ομίλου για τις συμμετοχές του στην Ελλάδα, με το μέλλον της ΔΕΛΤΑ να αποτελεί ένα από τα ζητήματα που παρακολουθεί η αγορά.

Για τη Vivartia, η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεταβίβαση ενός ακόμη σημαντικού κλάδου δραστηριότητας, ενώ για την Evergood το κρίσιμο ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο η νέα ιδιοκτησία θα αξιοποιήσει την υφιστάμενη επιχειρηματική βάση και τα εμπορικά σήματα της εταιρείας.

Η συναλλαγή, πάντως, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αποτελεί το πρώτο βήμα, καθώς η μεταβίβαση τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia ήταν η Rothschild & Co, ενώ η Deloitte παρείχε υπηρεσίες ελέγχου από την πλευρά του πωλητή και η Bernitsas Law τη νομική υποστήριξη. Από την πλευρά της Recipe Unlimited, χρηματοοικονομικός σύμβουλος ήταν η Scotiabank (Scotia Capital Inc.), ενώ συμμετείχαν επίσης η EY-Parthenon Greece, η KPMG και η Karatzas & Partners, παρέχοντας συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες.