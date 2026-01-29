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Η Metlen στη μάχη για την Aluminium Dunkerque – Ο μοναδικός ευρωπαϊκός διεκδικητής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:06 - 29 Ιαν 2026

Η Metlen στη μάχη για την Aluminium Dunkerque – Ο μοναδικός ευρωπαϊκός διεκδικητής

Reporter.gr Newsroom
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Ανάμεσα στους έξι υποψηφίους για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque – του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χυτηρίου αλουμινίου – είναι και η Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου.  

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Les Echos, έξι εταιρείες (εκ των οποίων καμία γαλλική) έχουν υποβάλει προκαταρκτικές προσφορές για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque.

Στην «κούρσα», πέρα από τη Metlen, συμμετέχουν οι όμιλοι Emirates Global Aluminium (EGA), η Alba από το Μπαχρέιν, ένας ιαπωνικός όμιλος – η Sumitomo – καθώς και δύο ακόμη διεθνείς παίκτες.

Εν τω μεταξύ, ένας από τους «διεκδικητές» έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Πρόκειται για τη Rio Tinto, που είχε στην κατοχή της τη μονάδα από το 2007 έως το 2018 και κατηγορείται πως είχε προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές προσωπικού πριν την πώληση του χυτηρίου στον Ινδό επιχειρηματία Σαντζίβ Γκούπτα, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.

Στην παρούσα φάση, οι 750 εργαζόμενοι της εταιρείας ζητούν την παρέμβαση του γαλλικού κράτους, αίτημα που αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Les Echos, το αίτημά τους φαίνεται πως δεν ικανοποιήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Bpifrance έχει προσκληθεί από την Aluminium Dunkerque και τον κύριο μέτοχό της, το αμερικανικό επενδυτικό fund AIP, να πραγματοποιήσει ελέγχους δέουσας επιμέλειας (due diligence), στο πλαίσιο διερεύνησης της ενδεχόμενης στήριξης ενός ή περισσότερων ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Μέχρι πρόσφατα, το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών (Bercy) περιοριζόταν στο να δηλώνει ότι βρίσκεται «σε επιφυλακή», παραπέμποντας στον μηχανισμό ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Πλέον, όμως, το κράτος εντείνει την εμπλοκή του. «Το κράτος παρακολουθεί την υπόθεση πολύ στενά», ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση και τα συνδικάτα.

Όπως επισημαίνει, σε περίπτωση εξαγοράς από ξένο όμιλο, το Δημόσιο θα επιδείξει «ιδιαίτερη αυστηρότητα» όσον αφορά τη διατήρηση της στρατηγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, την προστασία της απασχόλησης και τη συνέχιση των έργων απανθρακοποίησης.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Bpifrance ως μειοψηφικού μετόχου χαρακτηρίζεται «μία από τις εναλλακτικές επιλογές», με το Bercy να τονίζει ότι ο μελλοντικός αγοραστής θα οφείλει να παράσχει ισχυρές εγγυήσεις τόσο για τη συνέχιση των επενδύσεων όσο και για τον εφοδιασμό της γαλλικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Στο επίκεντρο η Metlen – Ο μοναδικός ευρωπαϊκός «παίκτης»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποψηφιότητα της Metlen, του μοναδικού ευρωπαϊκού «παίκτη» που παραμένει επισήμως στη διεκδίκηση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ελληνικός όμιλος διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με την Pechiney, καθώς το 2005 εξαγόρασε την Αλουμίνιο της Ελλάδας, την ελληνική θυγατρική του άλλοτε γαλλικού πρωταθλητή του κλάδου.

Σήμερα, απασχολώντας περίπου 5.000 εργαζόμενους, η Metlen αποτελεί τον μόνο ευρωπαϊκό όμιλο που έχει πλήρη καθετοποίηση της παραγωγικής αλυσίδας, καλύπτοντας όλα τα στάδια: από την εξόρυξη βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας, έως την κατεργασία σε αλουμίνιο και την παραγωγή ενέργειας μέσω της θυγατρικής Protergia.

Σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτονομία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, η Metlen συγκαταλέγεται στους προμηθευτές κορυφαίων γαλλικών και γερμανικών αμυντικών ομίλων, ενώ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη της πρώτης ευρωπαϊκής γραμμής παραγωγής γαλλίου — ενός καίριου μετάλλου για ραντάρ και ημιαγωγούς. Η απόκτηση της Aluminium Dunkerque θα της έδινε τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή αλουμινίου κατά 2,5 φορές και να προσεγγίσει σε μέγεθος ομίλους όπως η Norsk Hydro.

Ο όμιλος, που πρόσφατα εισήχθη και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέραν εκείνου της Αθήνας, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και εξετάζει ενεργά ευκαιρίες εξαγορών. «Πρόκειται για το περιουσιακό στοιχείο που μας ενδιαφέρει περισσότερο», αναφέρει πηγή με γνώση των προθέσεων της διοίκησης. Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το AIP αφήνει ανοιχτό και το σενάριο εισαγωγής της Aluminium Dunkerque στο χρηματιστήριο, σε περίπτωση που οι προσφορές δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές.

Το γαλλικό Δημόσιο είχε ήδη από το 2021 στηρίξει ενεργά το AIP, όταν το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο ανέλαβε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque μέσω μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τον Σαντζίβ Γκούπτα. Έκτοτε, το τοπίο έχει μεταβληθεί δραστικά: η Aluminium Dunkerque, ως ο μεγαλύτερος βιομηχανικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία, έχει εξασφαλίσει δεκαετές συμβόλαιο προμήθειας με την EDF, εξέλιξη που έχει ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το AIP αποδίδει στο χυτήριο αξία άνω του 1 δισ. ευρώ. Ανάλυση της Morgan Stanley προσδιορίζει την αποτίμηση σε εύρος 1,2 έως 1,8 δισ. ευρώ, με βάση πολλαπλασιαστή 4 έως 6 φορές τα EBITDA, τα οποία διαμορφώνονται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Aluminium Dunkerque για το 2024 έφθασε τα 800 εκατ. ευρώ.

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