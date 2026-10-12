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Έλληνες αλιείς: Όσα ψάρια και να βγάλουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος του πετρελαίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:53 - 12 Οκτ 2026

Έλληνες αλιείς: Όσα ψάρια και να βγάλουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, κ. Κώστας Νταουλτζής, δήλωσε πως οι αλιείς αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Σημείωσε, πάντως, ότι «αν δεν δικαιωθούμε ή αν αυτά που μας υποσχέθηκαν δεν γίνουν, θα επιστρέψουμε στα λιμάνια».

Πρόσθεσε ακόμα πως «με όλους τους Ευρωπαίους αλιείς που μιλήσαμε ήταν παρεξενεμένοι γιατί δεν πήραμε εμείς, ενώ αυτοί παίρνουν την μεσοσταθμική αύξηση κάθε μήνα. Άλλο μήνα πήραν 55 λεπτά αύξηση, άλλο 45, άλλο 60 αναλόγως πως είναι η τιμή του πετρελαίου τους βγαίνει και η αύξηση στο 70% της προσαύξησης. Μόνο εμείς είμαστε οι «φτωχοί συγγενείς».

Με βάση τα παραπάνω ο κ. Νταουλτζής είπε πως «αν δεν ευοδωθούν όλα αυτά που συμφωνήσαμε ή που ακούσαμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην αλιεία. Αν δεν δοθεί βοήθεια, ποιος θα πληρώσει αυτά τα καύσιμα; Όσα ψάρια και να βγάλουμε δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος του πετρελαίου».

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