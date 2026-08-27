ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 42.000 τόνοι αλιευμάτων στην Ελλάδα το 2025 - Στα €166,6 εκατ. η αξία της παραγωγής

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία θαλάσσιας αλιείας, έτους 2025. Από το έτος αναφοράς 2025 και εφεξής, η κατάρτιση των στατιστικών θαλάσσιας αλιείας βασίζεται σε στοιχεία διοικητικών πηγών, ενώ έως και το έτος αναφοράς 2024 βασιζόταν στη δειγματοληπτική στατιστική έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη.

Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται πλέον τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται απογραφικά από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός αλιευτικών σκαφών

Ο συνολικός αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών ανήλθε σε 11.399 το 2025, εκ των οποίων 231 σκάφη ήταν μηχανότρατες, 219 γρι γρι και 10.949 ήταν λοιπά εργαλεία παράκτιας αλιείας.

Ποσότητα και αξία αλιευτηκών προϊόντων

Η συνολική παραγωγή αλιευτικών προϊόντων ανήλθε σε 42.100,8 τόνους το 2025, εκ των οποίων 10.750,1 τόνοι (25,5%) αλιεύτηκαν από μηχανότρατες, 21.667,5 τόνοι (51,5%) από γρι γρι και 9.683,2 τόνοι (23,0%) από τα λοιπά σκάφη παράκτιας αλιείας. Η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων ανήλθε σε 166.620,3 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων 54.581,7 χιλιάδες ευρώ (32,8%) προήλθαν από μηχανότρατες, 48.158,5 χιλιάδες ευρώ (28,9%) από γρι γρι και 63.880,1 χιλιάδες ευρώ (38,3%) από τα λοιπά σκάφη παράκτιας αλιείας.

Αλιευτηκα προϊόντα κατά κυριότερα είδη

Το 2025, από τους 42.100,8 τόνους της συνολικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, το 83,3% αφορούσε ψάρια (35.057,1 τόνοι), το 8,1% καρκινοειδή (3.407,4 τόνοι), το 7,7% μαλάκια (3.239,1 τόνοι) και το 0,9% διάφορα υδρόβια ζώα (397,1 τόνοι). Από τις 166.620,3 χιλιάδες ευρώ της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων, το 75,8% αφορούσε ψάρια (126.318,2 χιλ. ευρώ), το 10,8% καρκινοειδή (17.979,1 χιλ. ευρώ), το 12,5% μαλάκια (20.770,4 χιλ. ευρώ) και το 0,9% διάφορα υδρόβια ζώα (1.552,6 χιλ. ευρώ).

Τα είδη με τις μεγαλύτερες αλιευθείσες ποσότητες ήταν ο γαύρος με ποσότητα 10.445,1 τόνους, η σαρδέλα με 4.541,6 τόνους, η φρίσσα με 2.603,6 τόνους, η γαρίδα ή γάμπαρη με 2.067,5 τόνους και ο μπακαλιάρος με ποσότητα 1.949,2 τόνους, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν στο 51,3% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας. Τα είδη με τη μεγαλύτερη αξία ήταν ο γαύρος με αξία 19.553,6 χιλ. ευρώ, ο μπακαλιάρος με 16.879,4 χιλ. ευρώ, η σαρδέλα με 14.173,7 χιλ. ευρώ, η κουτσομούρα με 9.300,5 χιλ. ευρώ και η γαρίδα ή γάμπαρη με αξία 8.236,7 χιλ. ευρώ, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν στο 40,8% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων.