Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου δράσης από το Υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας» αποκάλυψε η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Κάγια Κάλλας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη.

Ο Νικόλας Φαραντούρης είχε ζητήσει εξηγήσεις για την «εργαλειοποίηση της αλιείας και της περιβαλλοντικής προστασίας από την Τουρκία» στο πλαίσιο της "Γαλάζιας Πατρίδας" και είχε καλέσει την Κομισιόν και την Ύπατη Εκπρόσωπο να τοποθετηθούν για το νέο τουρκικό σχέδιο δράσης για την προστασία των θαλάσσιων πόρων που συνδέει ευθέως τα υποτιθέμενα «κυριαρχικά δικαιώματα» της Τουρκίας σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, εντάσσοντας ουσιαστικά την τουρκική αλιευτική πολιτική και τους μηχανισμούς περιβαλλοντικής επιτήρησης στο ευρύτερο αναθεωρητικό δόγμα της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις του Έλληνα ευρωβουλευτή προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «η Τουρκία χρησιμοποιεί ζητήματα αλιείας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων για την προώθηση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων σε θαλάσσιες περιοχές, όπου υφίστανται κυριαρχικά δικαιώματα και έννομα συμφέροντα κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου».

Σε μία απ' τις ελάχιστες σαφείς απαντήσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας σημειώνει ότι «η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Περαιτέρω, η ευρωπαία αξιωματούχος τονίζει ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας». Και καταλήγει: «Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».

Σε δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης καλωσόρισε την τοποθέτηση της Ύπατης Εκπροσώπου σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών και η αρχή της καλής γειτονίας δεν αρκεί να αναγνωρίζονται, αλλά και να γεννούν συνέπειες για όσες τρίτες χώρες τις παραβιάζουν» και κάλεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο «να προσχωρήσει σε συγκεκριμένες γραπτές προειδοποιήσεις προς την Τουρκία για την επιβολή κυρώσεων έναντι της κυοφορούμενης τουρκικής νομοθεσίας».