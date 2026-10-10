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Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:30 - 10 Οκτ 2026

Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW

Νίκος Λιβανός

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Με τεράστια επιτυχία και σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW (Hall 3, Περίπτερο C1) στην Έκθεση Αυτοκινήτου "AUTO ATHINA 2026".



Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στελέχη του κλάδου αυτοκινήτου, συνεργάτες και πλήθος επισκεπτών είχαν την αποκλειστική προνομιακή ευκαιρία να αντικρίσουν πρώτοι σε ευρωπαϊκό έδαφος το επόμενο μεγάλο ορόσημο της BMW Neue Klasse.

Την εκδήλωση άνοιξαν από κοινού η κυρία Δήμητρα Μπίκου, Marketing Manager της BMW, και η κυρία Βιβή Μπασκάκη, Sales Manager της BMW στην Ελλάδα οι οποίες καλωσόρισαν το κοινό στη νέα, ψηφιακή και βιώσιμη εποχή της μάρκας, τονίζοντας τη σταθερά ισχυρή πορεία της BMW στην ελληνική αγορά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναλύθηκε η δυναμική εμπορική πορεία της επαναστατικής BMW iX3 που άνοιξε τον δρόμο της Neue Klasse στην Ελλάδα, καθώς και η θερμή ανταπόκριση των Ελλήνων οδηγών, οι οποίοι στρέφονται πλέον με συνειδητή εμπιστοσύνη προς την ώριμη ηλεκτροκίνηση (BEV / PHEV), διατηρώντας παράλληλα την παραδοσιακή τους προτίμηση στην κορυφαία πολυτέλεια και οδηγική συμπεριφορά της οικογένειας μοντέλων BMW X.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η επίσημη αποκάλυψη της νέας BMW iX4, η οποία καθήλωσε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων. Για να σηματοδοτήσει τη σπουδαιότητα της πρώτης Ευρωπαϊκής Παρουσίασης του μοντέλου στην Αθήνα, η BMW επεφύλασσε μια ξεχωριστή έκπληξη: τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Sebastian Kroes, Head of Interior Design BMW Neue Klasse, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση. Ο κ. Kroes μοιράστηκε με το κοινό το σχεδιαστικό όραμα πίσω από το αυτοκίνητο, αναλύοντας την εντελώς νέα προσέγγιση στη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του εσωτερικού χώρου που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία οδηγού και επιβατών.

Η νέα BMW iX4 αποτελεί ένα ακόμα μοντέλο της Neue Klasse και σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα προς μια νέα εποχή. Το νέο Sports Utility Vehicle (SUV) με coupé αμάξωμα αποτυπώνει τη δική του, ιδιαίτερα εκφραστική εκδοχή της σχεδίασης Neue Klasse, η οποία εστιάζει στα απολύτως απαραίτητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα έναν ξεκάθαρα σπορ χαρακτήρα.



Η Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4, περιστοιχισμένης από τη νέα BMW i3 και την επιβλητική νέα BMW X5 που έκαναν Πανελλήνια Πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026 πριν λίγες μέρες, υπογραμμίζει την ηγετική στρατηγική της μάρκας στη διαμόρφωση της βιώσιμης κινητικότητας του μέλλοντος, αποτελώντας παράλληλα μια κορυφαία στιγμή υπερηφάνειας για την ελληνική ομάδα της BMW.

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