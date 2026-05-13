Bloomberg: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για περαιτέρω χαλάρωση των κανόνων

Εκπρόσωποι εταιρειών όπως η Volkswagen, η BMW και η Mercedes-Benz, καθώς και προμηθευτές του κλάδου, συναντώνται με αξιωματούχους της ΕΕ προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις για περαιτέρω χαλάρωση των προτεινόμενων κανόνων σχετικά με τις εκπομπές CO2.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αμβλύνει τους νέους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων, ύστερα από πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, υποχωρώντας από την πλήρη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035 και θέτοντας ως στόχο τη μείωση των εκπομπών από τις εξατμίσεις κατά 90%. Αυτό σημαίνει ότι τεχνολογίες όπως τα plug-in υβριδικά, τα range extenders και τα οχήματα κυψελών καυσίμου θα εξακολουθήσουν να έχουν ρόλο και μετά το 2035.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Bloomberg οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς δέχονται έντονες πιέσεις από τους Κινέζους ανταγωνιστές και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος και δυσκολίες στην προμήθεια μπαταριών χαμηλού κόστους. Ο κλάδος εμφανίζεται επίσης δυσαρεστημένος με τον νόμο Industrial Accelerator Act της ΕΕ, ο οποίος έχει στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εν μέρει μέσω περιορισμών στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ.

Ειδικότερα, πηγές της βιομηχανίας εκφράζουν ανησυχίες για την πολυπλοκότητα του σχεδίου, το οποίο θεωρούν υπερβολικά ευρύ και πιθανό να οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία.

Παρ' όλα αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις βασικές πηγές εκπομπών ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που φέρνει τα αιτήματα μιας βιομηχανίας που απασχολεί εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη σε σύγκρουση με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Καθώς ο ευρωπαϊκός κλάδος αυτοκινήτου δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην ταχύτατη ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, ανώτατο στέλεχος της BYD δήλωσε σήμερα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Stellantis και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σχετικά με την ανάληψη εργοστασίων που υπολειτουργούν.

«Εξετάζουμε οποιοδήποτε διαθέσιμο εργοστάσιο στην Ευρώπη, καθώς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Stella Li.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Stellantis νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι παραχωρεί στην κινεζική Leapmotor πρόσβαση σε εργοστάσιό της στην Ισπανία, με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να σχεδιάζει την ανάπτυξη ηλεκτρικού οχήματος από κοινού με την κινεζική εταιρεία στη Σαραγόσα της Ισπανίας.