ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Πότε υποβάλλονται ενστάσεις

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες φορέων του Δημοσίου.

Η διαδικασία απευθύνεται στους υποψηφίους που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του 2025 και αφορά θέσεις σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τους πίνακες αποτελεσμάτων

Στους πίνακες των απορριφθέντων υποψηφίων δεν αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά αποκλειστικά οι αριθμοί μητρώου (Α.Μ.), οι οποίοι αναφέρονται και στις ηλεκτρονικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες επισημαίνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων. Αντίθετα, στους πίνακες κατάταξης δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδική σήμανση.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται επίσης ο τυχαίος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο και προέκυψε από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που συμμετείχαν στην προκήρυξη. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον μικρότερο τυχαίο αριθμό.

Επισημαίνεται ότι πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των αποτελεσμάτων έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση

Για την εξέταση της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, η ένσταση δεν εξετάζεται.

Πώς εκδίδεται και πληρώνεται το παράβολο των 50 ευρώ

Για την υποβολή ένστασης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας τις αντίστοιχες κατηγορίες:

Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ υπάρχει ειδικός σύνδεσμος με την ονομασία «e παράβολο», ο οποίος οδηγεί απευθείας στην αντίστοιχη υπηρεσία.

Ο κωδικός του παραβόλου πρέπει να συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική ένσταση, ενώ η πληρωμή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή της.

Πού θα βρουν οι υποψήφιοι τις οδηγίες για την ένσταση

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων παρέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που έχει αναρτήσει το ΑΣΕΠ στην ιστοσελίδα του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εντοπίσουν ακολουθώντας τη διαδρομή:

Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.asep.gr.

Πότε ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και της εκδίκασης των ενστάσεων που ενδέχεται να υποβληθούν κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Μέχρι τότε, οι αναρτημένοι πίνακες διατηρούν τον προσωρινό χαρακτήρα τους και η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.