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ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – Προθεσμία και προσόντα
Εργασιακά
16:05 - 06 Οκτ 2026

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – Προθεσμία και προσόντα

Reporter.gr Newsroom

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, μέσω της οποίας προβλέπεται η κάλυψη 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε συνολικά 31 φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα, η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 αφορά την πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνουν θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε φορείς του Δημοσίου. Παράλληλα, προβλέπονται θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών ετών, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν αποκλειστικά υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Γ/2025.

Τα αυξημένα προσόντα για το ΕΕΠ

Οι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτούν εξειδικευμένα προσόντα και στις σχετικές προκηρύξεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο υποψήφιοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Τα βασικά προσόντα που απαιτούνται συνήθως για την πρόσληψη είναι τα ακόλουθα:

- Βασικός τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία μπορεί να αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • κατοχή διδακτορικού διπλώματος από Ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης· ή
  • κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους από Ελληνικό ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, στο αντικείμενο της θέσης, σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο έτη σχετικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου· ή
  • τουλάχιστον τέσσερα έτη σχετικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και τουλάχιστον μία δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε αντικείμενο που σχετίζεται με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην περίπτωση που αυτή απαιτείται από τη συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού.

    Υποβολή αιτήσεων

    Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ.

    Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν προβλέπεται η καταβολή παραβόλου.

    Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ξεκινά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00.

    Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

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