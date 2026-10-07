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Κυβερνοεπίθεση στο δεξαμενόπλοιο «VL Prosperity» ερευνούν οι αμερικανικές αρχές
Ναυτιλία
13:57 - 07 Οκτ 2026

Κυβερνοεπίθεση στο δεξαμενόπλοιο «VL Prosperity» ερευνούν οι αμερικανικές αρχές

Reporter.gr Newsroom

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Περιστατικό κυβερνοεπίθεσης στο υπό λιβεριανή σημαία δεξαμενόπλοιο «VL Prosperity», ενώ μετέφερε αργό πετρέλαιο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διερεύνησαν το FBI και η Αμερικανική Ακτοφυλακή. 

Oι έρευνες εντόπισαν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας στα συστήματα του πλοίου, ενώ εξετάστηκε πιθανή πρόσβαση των επιτιθέμενων σε δίκτυα που συνδέονται με την πρόωση και τον έλεγχο των μηχανών.

Το «VL Prosperity», δεξαμενόπλοιο κλάσης VLCC μήκους περίπου 333 μέτρων και μεταφορικής ικανότητας περίπου 2,3 εκατ. βαρελιών αργού, αναχώρησε την 1η Αυγούστου από τον τερματικό σταθμό Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου. Προορισμός του ήταν το Γκάλβεστον του Τέξας.

Κατά τις πληροφορίες, το περιστατικό εκδηλώθηκε στις 7 Αυγούστου, όταν το πλοίο βρισκόταν κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Αναφέρεται ότι οι επικοινωνίες του με την ξηρά διακόπηκαν για περίπου 30 ώρες και ότι το δεξαμενόπλοιο μείωσε προσωρινά την ταχύτητά του, πριν συνεχίσει τον διάπλου του Ατλαντικού.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για παρεμβάσεις σε λειτουργίες σχετικές με την ψύξη της μηχανής, τις στροφές και τον έλεγχο καυσίμου. Οι τεχνικές αυτές λεπτομέρειες, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια από τις αμερικανικές αρχές και η έκταση της πρόσβασης στα συστήματα του πλοίου παραμένει αδιευκρίνιστη.

Στις 21 Αυγούστου επιβιβάστηκε στο δεξαμενόπλοιο κοινό κλιμάκιο αμερικανικών υπηρεσιών, με ειδικούς κυβερνοασφάλειας της Ακτοφυλακής, επιθεωρητές και στελέχη του FBI. Η έρευνα διήρκεσε τέσσερις ημέρες και περιέλαβε εξέταση των πληροφοριακών υποδομών, αναζήτηση κακόβουλου λογισμικού και έλεγχο για πιθανή διείσδυση σε κρίσιμα επιχειρησιακά δίκτυα.

Η επικεφαλής της Διοίκησης Κυβερνοχώρου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, υποναύαρχος Έιμι Γκρέιμπλ, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Κατά την επιθεώρηση, πάντως, δεν διαπιστώθηκαν στοιχεία που να καθιστούν το πλοίο μη ασφαλές για λειτουργία. Το FBI ανέφερε ότι δεν υπήρχαν αναφορές για λειτουργική διαταραχή, αστάθεια του πλοίου, απειλή για την ασφάλεια του πληρώματος ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υπόθεση στρέφει την προσοχή στη σύνδεση των πληροφοριακών δικτύων των πλοίων με τα συστήματα επιχειρησιακής τεχνολογίας, τα οποία υποστηρίζουν λειτουργίες όπως η πρόωση, η παρακολούθηση των μηχανών, η διαχείριση φορτίου και ο έλεγχος έρματος. Η Γκρέιμπλ ανέφερε ότι η διασύνδεση αυτών των δύο κατηγοριών δικτύων αποτελεί βασικό πεδίο ανησυχίας για την Ακτοφυλακή.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του νηογνώμονα DNV, Σβάντε Άιναρσον, επισήμανε τις πιθανές συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης σε κρίσιμα συστήματα πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πολλά πλοία διαθέτουν εφεδρικά συστήματα και εναλλακτικές διαδικασίες λειτουργίας για τη διατήρηση της ασφάλειας.

Στο επίκεντρο των μέτρων προστασίας που αναφέρονται στο δημοσίευμα βρίσκονται ο διαχωρισμός των πληροφοριακών και επιχειρησιακών δικτύων, η ενημέρωση του λογισμικού, η παρακολούθηση των συστημάτων και η εκπαίδευση των πληρωμάτων στην αναγνώριση απόπειρας ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

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