Piraeus Container Terminal: Περισσότερα κέρδη με λιγότερα εμπορευματοκιβώτια

Αύξηση εσόδων κατά 12,5% και καθαρών κερδών κατά 35,7% κατέγραψε η Piraeus Container Terminal (PCT) το 2025, παρά τη μείωση της διακίνησης containers κατά 5,95%. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η αναδιάταξη των εμπορευματικών ροών και η στρατηγική της COSCO για τον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας, ο κύκλος εργασιών της PCT αυξήθηκε στα 317,9 εκατ. ευρώ, από 282,7 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 12,5%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,1 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,7%, ενώ το EBITDA ανήλθε στα 94,1 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 5,95%.

Η διαφοροποίηση μεταξύ οικονομικών επιδόσεων και διακινούμενου φορτίου αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της χρονιάς. Η εταιρεία αποδίδει τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στη διαχείριση του κόστους, στις τιμολογιακές συνθήκες και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υποδομών της.

Η υποχώρηση της διακίνησης καταγράφεται σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, η παράκαμψη της Αφρικής και οι αναπροσαρμογές των δρομολογίων των μεγάλων ναυτιλιακών συμμαχιών έχουν μεταβάλει τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων της Μεσογείου.

Ο Πειραιάς, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της εξάρτησης σημαντικού μέρους της δραστηριότητάς του από τη μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο, η ακριβής συμβολή κάθε παράγοντα στη μείωση της διακίνησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς αναλυτικότερα στοιχεία.

Παρά τις πιέσεις, η PCT διατήρησε υψηλή οικονομική απόδοση. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών μειώθηκε κατά 2,77%, εξέλιξη που συνδέεται με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης.

Η εταιρεία, θυγατρική κατά 100% της COSCO SHIPPING Ports Limited, διαχειρίζεται τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, όπου οι επενδύσεις έχουν αυξήσει τη δυναμικότητα από 1,6 εκατ. σε περίπου 6,2 εκατ. TEU. Η αξιοποίηση αυτής της δυναμικότητας παραμένει κρίσιμο ζητούμενο, καθώς ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση φορτίων εντείνεται.

Η PCT απασχολούσε στο τέλος του 2025 συνολικά 349 εργαζομένους, ενώ σημαντικό μέρος των λιμενικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως η DPort Services, η οποία έχει αναφέρει εργατικό δυναμικό άνω των 2.000 θέσεων εργασίας.

Οι ώρες εκπαίδευσης προσωπικού αυξήθηκαν κατά 44,5%, φθάνοντας τις 10.142, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι δεν καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει έναν λιμενικό σταθμό που βελτιώνει την οικονομική του απόδοση σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Ωστόσο, η αύξηση της κερδοφορίας δεν αναιρεί την πρόκληση της υποχώρησης των φορτίων.