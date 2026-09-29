ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει
Ανεμοδείκτης
10:31 - 29 Σεπ 2026

Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί μία ευρωπαϊκή άδεια προκειμένου να λάβει μέτρα στήριξης, όπως η μείωση του ΕΦΚ (να μην έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα) για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ασχέτως του ότι στην πραγματικότητα η άδεια αυτή δεν χρειάζεται, έχει ενδιαφέρον σε αυτές τις συνθήκες να δει κανείς τι προτείνει η Κομισιόν, δια του αρμοδίου επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν. Μεταξύ άλλων, τα δραστικά μέτρα περιλαμβάνουν: μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων, περιορισμό της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, απαγόρευση ή περιορισμό εξωτερικής θέρμανσης και απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βλέπει κάποιος ξεκάθαρα την… αποφασιστικότητα της Ένωσης και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελπίζει για ένα θαύμα (που δεν θα έρθει) στον Περσικό…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:30

BRIGHT GROUP: Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Strategy & Transformation Officer

Σχόλια Αγοράς
29/09/2026 - 11:29

Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:26

Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:25

IEA: Σε επιφυλακή για τις αγορές πετρελαίου – Ανοιχτή η νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:22

Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 11:18

ΞΕΕ: Η ελληνική Φιλοξενία στην πρώτη γραμμή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό

Ναυτιλία
29/09/2026 - 11:15

ΟΛΠ: Στα €35,4 εκατ. τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:13

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού

Πολιτική
29/09/2026 - 11:03

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα

Πολιτική
29/09/2026 - 11:02

Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών και του Πατριαρχείου

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:57

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά: Έρευνες της ΕΛΑΣ - Αποκλεισμένη η οδός Σκουζέ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 10:55

Το Snappi Fintech & AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία

Πολιτική
29/09/2026 - 10:50

Πλεύρης: Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:47

Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλό 11μήνου

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 10:40

Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:35

Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Πολιτική
29/09/2026 - 10:34

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση από την κυβέρνηση - Μείωση τώρα του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ανεμοδείκτης
29/09/2026 - 10:31

Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:21

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:18

«Καμπανάκι» Φαραντούρη για κίνδυνο απώλειας αγροτικών κονδυλίων – Ερώτηση στην Κομισιόν

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:15

Οι κυβερνήσεις ζητούν μέτρα, η Κομισιόν προτείνει περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 10:12

Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες

Αναλύσεις
29/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:08

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα για ληστεία και κλοπές με λεία €36.000

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/09/2026 - 10:03

Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:54

AVAX: Η Axia-Alpha ξεκινά κάλυψη με «Buy» – Στα €5,10 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:50

Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:45

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιστροφή στα κέρδη από το 2027 με «μοχλό» το franchise – Επενδύσεις και στόχοι

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:40

Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
29/09/2026 - 09:39

Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2025 – Στα €148,3 εκατ. ο τζίρος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ