Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί μία ευρωπαϊκή άδεια προκειμένου να λάβει μέτρα στήριξης, όπως η μείωση του ΕΦΚ (να μην έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα) για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ασχέτως του ότι στην πραγματικότητα η άδεια αυτή δεν χρειάζεται, έχει ενδιαφέρον σε αυτές τις συνθήκες να δει κανείς τι προτείνει η Κομισιόν, δια του αρμοδίου επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν. Μεταξύ άλλων, τα δραστικά μέτρα περιλαμβάνουν: μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων, περιορισμό της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, απαγόρευση ή περιορισμό εξωτερικής θέρμανσης και απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βλέπει κάποιος ξεκάθαρα την… αποφασιστικότητα της Ένωσης και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελπίζει για ένα θαύμα (που δεν θα έρθει) στον Περσικό…