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Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ
Τεχνολογία
12:26 - 02 Οκτ 2026

Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ

Reporter.gr Newsroom

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 Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση της ΤΝ από τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 47%, από 34% πέρυσι, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 38% - τον τέταρτο υψηλότερο στην Ευρώπη και σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ευρήματα της μελέτης Unlocking Greece’s AI Potential 2026, η οποία εκπονήθηκε από τη Strand Partners για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS). Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα σε 1.000 επιχειρήσεις και 1.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα και εξετάζει την εξέλιξη της υιοθέτησης της ΤΝ, τον ρόλο των υποδομών cloud στην ενίσχυσή της, καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς αναδύονται τεχνολογίες νέας γενιάς, όπως η πρακτοριακή ΤΝ (agentic AI) και η φυσική ΤΝ (physical AI).

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο την ΤΝ ως στρατηγικής σημασίας ικανότητα. Το 63% την αναγνωρίζει ως κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα, το 72% δηλώνει ότι διαδραματίζει κρίσιμο ή σημαντικό ρόλο στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική του, ενώ το 88% των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την ΤΝ αναφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα. Παράλληλα, οι ρυθμοί καινοτομίας επιταχύνονται, με το 56% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ΤΝ να αναφέρει ταχύτερη καινοτομία — ποσοστό που αυξάνεται στο 74% μεταξύ των startups.

Ωστόσο, η μελέτη αναδεικνύει και σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό. Ενώ σχεδόν οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την ΤΝ, μόλις το 17% έχει φτάσει στο πιο προηγμένο στάδιο ενσωμάτωσής της — αναπτύσσοντας προσαρμοσμένα συστήματα ΤΝ, συνδυάζοντας πολλαπλά μοντέλα ή αξιοποιώντας πρακτοριακές (agentic) και αυτόνομες δυνατότητες. Η πλειονότητα (61%) παραμένει σε πιο βασικές εφαρμογές, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η αυτοματοποίηση. Οι ελλείψεις σε δεξιότητες (48%) και οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι (36%) αποτελούν τα συχνότερα εμπόδια, ενώ μόλις το 19% δηλώνει ότι αισθάνεται πλήρως προετοιμασμένο για την υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΝ νέας γενιάς.

Η χρήση της ΤΝ από τους πολίτες αυξάνεται σταθερά. Σχεδόν τρεις στους δέκα πολίτες (29%) χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία ΤΝ σε καθημερινή βάση, το 82% δηλώνει εξοικειωμένο με την τεχνολογία και το 57% αναμένει ότι η ΤΝ θα βελτιώσει την καθημερινότητά του μέσα στον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, το 47% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την ΤΝ πιο θετικά όταν αυτή υιοθετείται από τον δημόσιο τομέα — αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το κράτος στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού. Οι υποδομές cloud συνεχίζουν να στηρίζουν την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της ΤΝ, με την υιοθέτησή τους να αυξάνεται από 49% σε 60% μέσα σε έναν χρόνο. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) αναγνωρίζουν την πρόσβαση σε υποδομές cloud ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υιοθέτηση και αξιοποίηση της ΤΝ. Τον Ιούλιο του 2026, η AWS ανακοίνωσε τη γενική διαθεσιμότητα του AWS Local Zone στην Αθήνα, φέρνοντας υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης και δικτύωσης πιο κοντά στους πελάτες στην Ελλάδα και επιτρέποντας την επεξεργασία δεδομένων εντός της χώρας με καθυστέρηση της τάξης των μονοψήφιων χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Οι startups συνεχίζουν να πρωτοπορούν, με το 73% να έχει υιοθετήσει την ΤΝ — ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Παράλληλα, το 41% των ιδρυτών δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, ευνοϊκότερες συνθήκες για ταχεία ανάπτυξη και πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές. Η μελέτη επισημαίνει ότι η καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης, η διευκόλυνση της ταχείας επέκτασης των επιχειρήσεων και ένα αναλογικό ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος startups.

«Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια για να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες οικονομίες ΤΝ στην Ευρώπη — με ισχυρή δυναμική στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, διευρυνόμενες υποδομές cloud, αυξανόμενη δεξαμενή ταλέντου και μια δυναμική κοινότητα startups», δήλωσε ο Θανάσης Πατσακάς, Country Manager της AWS για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. «Τα ευρήματα της φετινής μελέτης δείχνουν ότι αυτή η δυναμική επιταχύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό. Το επόμενο βήμα είναι να βοηθήσουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να προχωρήσουν πέρα από τις βασικές χρήσεις της ΤΝ και να αξιοποιήσουν μετασχηματιστικές εφαρμογές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους. Η AWS παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη αυτής της πορείας — μέσω τοπικών υποδομών, όπως το AWS Local Zone στην Αθήνα, επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και των εργαλείων και υπηρεσιών που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να καινοτομούν σε μεγάλη κλίμακα.»

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