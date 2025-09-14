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Κουτσούμπας: Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου
Πολιτική
12:14 - 14 Σεπ 2025

Κουτσούμπας: Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε χθες στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στη Λιβαδειά όπου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση σαν λαός, σαν χώρα. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και κινητοποίηση, γιατί έρχονται συνεχώς νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα από την κυβέρνηση, με πρώτο αυτό το τερατούργημα, τον νόμο για τις 13 ώρες δουλειάς που εξοντώνει τον άνθρωπο, τους νέους, τους εργαζόμενους.

Και βέβαια, ταυτόχρονα, χρειάζεται αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς και να σταματήσει η μεγάλη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος.

Ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και παλεύουμε η κυβέρνηση, η Ελλάδα να μην εμπλακεί άλλο σ’ αυτό το πολεμικό μακελειό που γίνεται στην γειτονιά μας. Χτες, ήδη το ΝΑΤΟ αποφάσισε για τα κράτη-μέλη του, να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης με την Ρωσία, που σημαίνει ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Μακριά από αυτό το μακελειό! Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να μιλήσει και θα μιλήσει».

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