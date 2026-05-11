Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί στα πόθεν έσχες του 2025

Τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών για τη χρήση του 2024 αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα (11/5), αποτυπώνοντας τα εισοδήματα, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις επενδύσεις, τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία και τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτικών προσώπων. Ανάμεσα στις αναρτημένες δηλώσεις και αυτές των πολιτικών αρχηγών.

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Το Πόθεν Έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Τα καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται σε 43.804,68 ευρώ, έσοδα από ακίνητα 1.971,33 ευρώ συν 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές.

Ως προς τις καταθέσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει 42.999,74 ευρώ (στην Πειραιώς), ενώ σε άλλους λογαριασμούς (Πειραιώς, Εθνική και Attica) εμφανίζονται μικρά ποσά έως 1.200 ευρώ.

Διαθέτει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων, ακίνητα στην Ηλεία, αγροτικές καλλιέργειες στον νομό συν μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο.

Δηλώνει επίσης διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, αποκτηθέν με δάνειο το 2015.

Όπως εξηγεί στη δήλωση, τμήμα της περιουσίας στην Ηλεία οφείλεται σε κληρονομιά, όπως το ακίνητο στη Θέρμη μετά το θάνατο της συζύγου του το 2018.

Δηλώνει, ακόμη, ένα επιβατικό αυτοκίνητο 1.560 κυβικών (κτήση 2023 έναντι 8.000 ευρώ).

Ως προς την ατομική επιχείρηση (παροχής υπηρεσιών) διευκρινίζει ότι βρίσκεται σε αδράνεια.

Ως προς τις δανειακές συμβάσεις, ο κ. Φάμελλος δηλώνει ένα στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Το Πόθεν Εσχες της Zωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει εισοδήματα 79.465 ευρώ εκ των οποίων τα 42.000 ευρώ προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ οι καταθέσεις της αγγίζουν τα 25.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει ίδια με το προηγούμενο έτος και συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία «Νίκος και Ζωή», ενώ δηλώνει ακόμη ένα ΙΧ 1.600 κ.ε.

Το Πόθεν Εσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Για το 2024 ο κ. Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα 122.400 δολαρίων και εμφανίζει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, εκποίησε μετοχές, παράγωγα και αμοιβαία κεφάλαια προηγουμένων ετών ύψους σχεδόν 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και όχημα 4.700 κ.ε., ενώ εμφανίζει δάνεια ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ως προς την ακίνητη περιουσία δεν υπάρχουν αλλαγές.

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Στο πόθεν έσχες 2025 (χρήση 2024) ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα ύψους 101.017 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 265.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκότοπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδική 7,9 στρεμμάτων εισπράττοντας για το 32% που κατείχε 24.000 ευρώ.

Η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου, εμφανίζει εισοδήματα περίπου 29.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ εκ των οποίων τα 415.000 ευρώ στην Deutsche Bank.

Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του οικονομικού έτους 2025 (χρήση 2024), ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 43.347.44 ευρώ, με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

Δήλωσε, ακόμη, συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 32.732,40 ευρώ, με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

Οι καταθέσεις του αγγίζουν τα 23.661 ευρώ σε λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα στους οποίους είναι συνδικαιούχος, ενώ δηλώνει και δύο διαμερίσματα στη Λαμία 60 τ.μ. και 45 τ.μ, τα οποία κατέχει από το 1990, από γονική παροχή.

Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του κ. Νατσιού προέρχονται από περισσότερες της μίας πηγές, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες, οι οποίες ανέρχονται σε 30.082,48 ευρώ. Επιπλέον, εμφανίζονται έσοδα ύψους 230 ευρώ από ακίνητα, ποσό 2.352 ευρώ που απαλλάσσεται από φορολογία, καθώς και 15.000 ευρώ που σχετίζονται με διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή λήψη δανείου. Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά, διαμορφούμενα στα 2,03 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, αυτές φτάνουν συνολικά τις 19.322,38 ευρώ και κατανέμονται σε οκτώ λογαριασμούς που τηρούνται σε τέσσερις διαφορετικές τράπεζες: την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Optima Bank. Το μεγαλύτερο ποσό βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου καταγράφονται καταθέσεις ύψους 18.825,73 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του προέδρου της Νίκης εξακολουθεί να εντοπίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και έχει αποκτηθεί κυρίως μέσω γονικών παροχών προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, διαθέτει τέσσερα ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς: ένα διαμέρισμα 119 τ.μ. στην Πέτρα Πιερίας με ποσοστό ψιλής κυριότητας 33,33%, δύο οικόπεδα στην ίδια περιοχή με ποσοστά πλήρους κυριότητας 100% και 25% αντίστοιχα, καθώς και διαμέρισμα 145 τ.μ. στο Κιλκίς με ποσοστό 50%.

Μέσα στο 2024 καταγράφηκε και μεταβίβαση ακινήτου, καθώς ο κ. Νατσιός προχώρησε σε γονική παροχή διαμερίσματος 89,85 τ.μ. στο Κιλκίς, διατηρώντας όμως την υποχρέωση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου που συνδέεται με το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ως προς τα οχήματα, απέκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο 1.490 κυβικών εκατοστών έναντι 27.000 ευρώ, εκ των οποίων 12.000 ευρώ καλύφθηκαν από ίδια κεφάλαια και 15.000 ευρώ μέσω δανεισμού (δάνειο 14.960 ευρώ από την ΕΤΕ τον Νοέμβριο και ορίζοντα αποπληρωμής το 2027). Παράλληλα, προχώρησε στην αγορά και ενός μεταχειρισμένου οχήματος 1.796 κυβικών εκατοστών, με συμβολικό τίμημα 100 ευρώ.

Ως προς τις δανειακές του συμβάσεις, δηλώνει ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 163.000 ευρώ από την Eurobank, το οποίο είχε ληφθεί το 2006. Το υπόλοιπο της οφειλής ανέρχεται σήμερα σε 99.213,45 ευρώ, με προβλεπόμενη λήξη το έτος 2032.

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