Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Σκηνικό ακραίας πολιτικής έντασης εκτυλίχθηκε στη Βουλή την Τρίτη (19/5), με τη σύγκρουση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να επεκτείνεται και σε σφοδρή αντιπαράθεση με βουλευτές του ΚΚΕ, οδηγώντας τελικά σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη.

Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και της τροπολογίας που προβλέπει επίσπευση ποινικών δικών πολιτικών προσώπων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η κ. Κωνσταντοπούλου και απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «ακραία κατάχρηση εξουσίας» και για «αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί αφενός να περιορίσει τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη σε ζητήματα ασύλου και αφετέρου να διαμορφώσει ένα καθεστώς «δικών-εξπρές» για πολιτικά πρόσωπα.

Από την πλευρά του, ο κ. Φλωρίδης υπερασπίστηκε την τροπολογία, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικούς. Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντάς της πολιτική απομόνωση και εκνευρισμό λόγω των εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, με αναφορές τόσο στον Αλέξης Τσίπρας όσο και στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε επίσης στις αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν διώκεται για τις πολιτικές της απόψεις αλλά για ποινικά αδικήματα», καταλήγοντας με τη φράση ότι «θα πρέπει να βρει έναν καλό δικηγόρο». Η κα Κωνσταντοπούλου ανταποκρίθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του κ. Φλωρίδη, τον οποίο αποκάλεσε μεταξύ άλλων και «φασίστα».

Μάλιστα όταν επενέβη ο Γιώργος Λαμπρούλης εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η κα Κωνσταντοπούλου του επιτέθηκε ρωτώντας τον «Πού προβλέπεται να μου απευθήνεστε έτσι κύριε Λαμπρούλη;» με τον προεδρεύων να αντιδρά και να διακόπτει τη συνεδρίαση.

Το ήδη τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη σφοδρή λογομαχία της κ. Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, στο πλαίσιο κλειστής επιστροπής, με αφορμή αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί πολιτικών και προσωπικών σχέσεων μεταξύ στελεχών. Η κ. Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να συνδέσει πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους μέσω οικογενειακών ή κοινωνικών αναφορών, ενώ κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι αποφεύγει να ασκήσει κριτική σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

Η κ. Κομνηνάκα αντέδρασε έντονα, απορρίπτοντας τις αναφορές αυτές ως αβάσιμες και προσβλητικές, ενώ κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου για προσωπικές επιθέσεις και εμμονική ρητορική. Η αντιπαράθεση ξέφυγε γρήγορα από το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με εκατέρωθεν βαρείς χαρακτηρισμούς και συνεχείς διακοπές από τα έδρανα, γεγονός που οδήγησε τον κ. Λαμπρούλη να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Αναλυτικά το επεισόδιο:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης, η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε αργότερα και στις αιχμές που δέχθηκε από την κυβέρνηση, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά της κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στις ψηφοφορίες περί άρσης ασυλίας. Μίλησε για πολιτική στοχοποίησή της λόγω της δράσης της στην υπόθεση των Τεμπών και κατηγόρησε κυβέρνηση και δικαστικούς λειτουργούς για προσπάθεια φίμωσής της.

