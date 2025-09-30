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Τσουκαλάς: Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή
Πολιτική
16:34 - 30 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τις καταγγελίες του Πρωθυπουργού περί «fake news», η σιωπή των κυβερνητικών στελεχών Μυλωνάκη και Μπουκώρου απέναντι στις δηλώσεις Σάλμα παραμένει εκκωφαντική, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με φόντο την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Εν τω μεταξύ, «η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:

«Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη.

Πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών.

Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή.», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

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