Τσουκαλάς: Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή

Εν τω μεταξύ, «η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:
«Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη.
Πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών.
Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή.», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.