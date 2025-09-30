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Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΝΔ &amp; σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι
Πολιτική
15:12 - 30 Σεπ 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΝΔ & σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για «απελπισία και αμηχανία», καθώς αντί να απαντήσει στις σοβαρές αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχωρά σε επιθέσεις εναντίον του ΠΑΣΟΚ με ανύπαρκτες κατηγορίες.

"Απελπισία και αμηχανία" καταλογίζουν στη ΝΔ πηγές του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την ότι "αντί να απαντήσει στις συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφυγε σε γελοίες επιθέσεις για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες".

"Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι", ανέφεραν χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για επίθεση που δέχθηκαν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Χνάρης στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ίδιες πηγές κατηγόρησαν τη ΝΔ ότι "κατέφυγε και πάλι στη γνωστή ομάδα αλήθειας, σε γελοίες επιθέσεις, επιστρέφοντας πίσω στο 2011, για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών".

"Μάταιος κόπος. Η αμηχανία μπροστά στην ευθύνη για διακοπή των επιδοτήσεων των αγροτών είναι παραπάνω από φανερή", τόνισαν παραπέμποντας στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων στις 26/9/2025, με την οποία "αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ".

"Το θράσος της ξεπερνά κάθε όριο. Κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια.

Η ομάδα αλήθειας της ΝΔ όμως μας χρωστάει μια απάντηση: Είχε ενημερωθεί το Μαξίμου για το πρόβλημα της υπερβολικής δήλωσης ζώων, πότε και τι έκανε; Μήπως μπορεί να μας απαντήσει τι έπαθαν ο κ. Σπήλιος Λιβανός και ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς όταν πήγαν στο Μαξίμου να ενημερώσουν για τα μέτρα που σχεδίαζαν να λάβουν για τον περιορισμό των πλασματικών ζώων;", ανέφεραν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα, υποστήριξαν ότι "οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων".

Όπως είπαν, "σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σημανδράκος ανέφερε ότι ο Γιώργος Στρατάκος, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα, το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του".

"Ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς είχε ενημερώσει τον πρώην υφυπουργό παρά των πρωθυπουργώ κ. Μπρατάκο, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Βορίδη. Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όχι μόνο δεν προστάτευσε τον κ. Σημανδράκο αλλά προχώρησε σε δημόσιες επιθέσεις εναντίον του, εξωθώντας τον τελικά σε παραίτηση", υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν:

" Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημετέρων της όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι. Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές. Είναι καιρός να φύγουν".

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