Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε εφημερεύοντα νοσοκομεία και μοίρασε γλυκά

Σε εφημερεύοντα νοσοκομεία του ΕΣΥ βρέθηκε σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τη Γ.Γ. Λίλιαν Βιλδιρίδου, ο κ. Γεωργιάδης μοίρασε γλυκά και αντάλλαξε ευχές για τις εορτές.

«Ανήμερα Χριστούγεννα με τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τη Γ.Γ. κ. Λίλιαν Βιλδιρίδου σκεφθήκαμε ότι οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ και οι ασθενείς μας που φτάνουν στα επείγοντα τέτοια μέρα θα αισθάνονται μοναξιά. Πήγαμε λοιπόν σε όλες τις εφημερίες μοιράσαμε γλυκά και ανταλλάξαμε ευχές με όλους. Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα» αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με σχετική βίντεο.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2004181955521228922}