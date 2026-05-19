Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB
Εργασιακά
13:48 - 19 Μάι 2026

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Reporter.gr Newsroom
Την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων–διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση «σημαντική παρέμβαση» για έναν κλάδο με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας, επισημαίνοντας ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των νοσηλευτών.

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ακούσατε και τον πρωθυπουργό τις προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές και αυτή είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συντάξεις χηρείας – «Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή»

Αναφερόμενη στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χηρείας, η κ. Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μείωσης των παροχών.

«Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί. Υπάρχει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε, εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας. Θέλω να είμαι κάθετη, για να κλείσουμε και το θέμα τελείως», σημείωσε.

Νομοσχέδιο για μισθολογική ισότητα

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για ίδια εργασία, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αλλά και εγχώρια πρόκληση, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται μισθολογικές αποκλίσεις.

«Το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών είναι ζήτημα για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση, εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές αποκλίσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γυναίκα αμείβεται κατά 12%–13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά και με τα ίδια προσόντα. Αυτό είναι αδιανόητο», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την ίδια, το νέο πλαίσιο θα ενισχύει τη μισθολογική διαφάνεια πριν και μετά την πρόσληψη.

«Φέρνουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν από την πρόσληψη αλλά και μετά. Όλες οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Ο εργοδότης θα πρέπει να γνωστοποιεί πριν από τη συνέντευξη είτε το εύρος είτε τον ακριβή μισθό. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται να ερωτάται ο υποψήφιος για τις προηγούμενες απολαβές του», ανέφερε.

Μετά την πρόσληψη, όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σε περίπτωση υποψίας ανισότητας, ενώ κάθε απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια όπως εμπειρία ή προσόντα.

«Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση και η απόκλιση υπερβαίνει το 5%, θα παρεμβαίνει αρχικά ο Συνήγορος του Πολίτη και στη συνέχεια η Επιθεώρηση Εργασίας για σύσταση και, όπου απαιτείται, κύρωση», πρόσθεσε.

Η υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι οι ρυθμίσεις αφορούν όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ σημείωσε ότι οι ανισότητες εντοπίζονται συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες με περισσότερη εμπειρία.

Συλλογικές συμβάσεις και μισθοί

Αναφερόμενη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ευνοϊκό πλαίσιο μέσω συλλογικών συμβάσεων.

«Ήδη περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι, με δύο πρώτες συλλογικές συμβάσεις, έχουν μπει στο νέο ευνοϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλές νέες συμβάσεις σε διαδικασία υπογραφής. Αυτό οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και καλύτερους όρους εργασίας. Στηρίζουμε τον εργαζόμενο και ενισχύουμε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Δεν είναι μονομερής ενέργεια της κυβέρνησης», είπε.

Αναφορά στο συνέδριο της ΝΔ και τις απουσίες

Κληθείσα να σχολιάσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η υπουργός έκανε λόγο για πλουραλισμό απόψεων στο εσωτερικό της παράταξης.

Σε ερώτηση για την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε:

«Όλους μας λυπεί το γεγονός ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, πρόεδροι της παράταξής μας, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πορεία αυτού του τόπου, δεν ήταν μαζί μας».

