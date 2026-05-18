Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, με αφορμή διαγωνισμό για τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων.

Ο κ. Σαλμάς, μέσω επίκαιρης ερώτησης, υποστήριξε ότι οι όροι του διαγωνισμού ήταν «φωτογραφικοί» και ότι η διαδικασία δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Δημοσίου. Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για διαδικασία που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ επικαλέστηκε και τα συμπεράσματα του Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οποία το Δημόσιο πέτυχε μείωση κόστους κατά 15% σε σχέση με προηγούμενες τιμές.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον κ. Σαλμά ότι λειτουργεί ως εκπρόσωπος συμφερόντων συγκεκριμένων εταιρειών, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση Novartis, σημειώνοντας ότι θα ανέμενε μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς του πρώην υπουργού στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, δηλώνοντας πως έχει καταθέσει μήνυση και επίκειται αγωγή για όσα έχουν ειπωθεί εις βάρος του.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αποκλείστηκε εταιρεία η οποία είχε προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, υιοθετώντας, όπως είπε, επιχειρήματα που στη συνέχεια διατυπώθηκαν και στη Βουλή από τον κ. Σαλμά. Τόνισε επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιορίζεται σε τυπικό έλεγχο, αλλά εξετάζει την ουσία των διαγωνισμών, κρίνοντας αν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Ο υπουργός επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η μέση τιμή διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων πριν τον διαγωνισμό ανερχόταν σε 1,98 ευρώ ανά τόνο και μετά τη διαδικασία μειώθηκε σε 1,48 ευρώ, σημειώνοντας ότι αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 15% για το Δημόσιο.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι, μετά την έγκριση της διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο αρμόδιος υπουργός έχει υποχρέωση να προχωρήσει στην υπογραφή του διαγωνισμού, αφήνοντας αιχμές για την κριτική που ασκήθηκε.

Από την πλευρά του, ο κ. Σαλμάς απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ή επαφή με εταιρείες, επιμένοντας στη θέση του περί προβληματικών όρων στη διαγωνιστική διαδικασία.