Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συζητήσουν θέματα που άπτονται των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Νωρίτερα, το πρωί ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της MED9.

Στη Σύνοδο θα δώσουν επίσης το «παρών» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενισχύοντας τη σημασία της συνάντησης, η οποία πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περιόδου, που θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση αποτελεί, ουσιαστικά, την πρώτη συγκέντρωση Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της κρίσιμης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν, η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι πιθανές επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, διαμορφώνουν ένα σύνθετο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση.