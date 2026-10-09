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Χρηστίδης: Να καλυφθούν άμεσα τα «εκ παραδρομής» κενά στα σχολεία του Νοτίου Τομέα
Πολιτική
14:10 - 09 Οκτ 2026

Χρηστίδης: Να καλυφθούν άμεσα τα «εκ παραδρομής» κενά στα σχολεία του Νοτίου Τομέα

Reporter.gr Newsroom

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Το σοβαρό ζήτημα των εκπαιδευτικών κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχολεία των Δήμων του Νότιου Τομέα Αθηνών, περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ανέδειξε σήμερα (9/10) ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής της περιοχής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζοντας τα προβλήματα που προκαλούνται στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

«Υπάρχουν 8 δήμοι της Νότιας Αθήνας που έχουν δημοτικά σχολεία χωρίς δασκάλους Γενικής Αγωγής. Γιατί; Γιατί εκ παραδρομής η διευθύντρια δεν πάτησε το κουμπί για να καλυφθούν οι ανάγκες για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής και άλλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών σημείωσε ότι το ζήτημα δεν είναι γραφειοκρατικό, αλλά αφορά άμεσα την καθημερινότητα των οικογενειών και τη λειτουργία των σχολείων.

«Αυτό είναι το οποίο σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δούμε αν υπάρχει επιτελικό κράτος το οποίο λειτουργεί, αν οι γονείς δημοτικών σχολείων μπορούν να έχουν τα παιδιά στο ολοήμερο με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται, και αν το κράτος λειτουργεί προστατεύοντας και στηρίζοντας τα παιδιά», πρόσθεσε.

Ζήτησε, δε, να υπάρξει άμεση μέριμνα και κάλυψη των κενών στα εν λόγω σχολεία και όχι νέα αναμονή.

«Υπάρχει μια ανακοίνωση της Πρωτοβάθμιας που λέει ότι το λάθος έγινε “εκ παραδρομής”. Εγώ περιμένω να δω εάν την επόμενη εβδομάδα τα παιδιά θα έχουν δασκάλους. Όχι να περιμένουμε την τρίτη φάση των αναπληρωτών», τόνισε και κατέληξε: «Γιατί όταν μιλάμε για αξιολόγηση, κάποιοι “εκ παραδρομής” κάνουν ένα λάθος και μετά βγαίνει η κυβέρνηση και δείχνει όλους εμάς που κάνουμε αντιπολίτευση».

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