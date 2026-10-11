New York Times: Πώς στέκονται οι Έλληνες απέναντι στις καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Οι New York Times φιλοξενούν ένα αφιέρωμα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την παρουσία της στην Ελλάδα.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ των NYT:

Ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει καλλιεργήσει μια ιδιαίτερα προβεβλημένη δημόσια εικόνα, συμμετέχοντας σε πάρτι που διαρκούν μέχρι αργά τη νύχτα και εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο της Vogue Greece. Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, έχει προσελκύσει ένα διαφορετικό είδος προσοχής από την πλευρά των Ελλήνων.

Οι αποκαλύψεις αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με τις οποίες ένας Ρεπουμπλικανός δωρητής υποστήριξε ότι η κ. Γκιλφόιλ τού ζήτησε να πληρώσει τον λογαριασμό της American Express με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, αποτελούν τις πιο πρόσφατες καταγγελίες για τακτικές άσκησης πιέσεων ή ακόμη και για κατάφωρη ανάρμοστη συμπεριφορά που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της.

Έλληνες που μίλησαν στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες εξέφρασαν στους New York Times αγανάκτηση και κυνισμό για τη συνεχή ροή δημοσιευμάτων σχετικά με τις συναλλαγές και τις επαφές της κ. Γκιλφόιλ. Ορισμένοι δήλωσαν ότι θεωρούν πως οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν ενδείξεις όσων αναγκάζονται να υπομένουν οι μικρότερες χώρες από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα κράτη.

«Η Ελλάδα δεν είναι μεγάλη δύναμη», δήλωσε ο Πέτρος Μαλλιάρος, 35 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας τεχνικός φωτισμού. «Πρέπει να τα πηγαίνουμε καλά με τις ΗΠΑ και με όποιους εκπροσώπους επιλέγουν να μας στείλουν».

Οι κατηγορίες κατά της κ. Γκιλφόιλ «δεν προκαλούν και ιδιαίτερη έκπληξη», δήλωσε η Άννα Μαρκάκη, 38 ετών, εκπαιδευτικός. Όσο για τον πρόεδρο Τραμπ, πρόσθεσε: «Πιθανότατα πιστεύει ότι έχει κάνει καλή δουλειά».

Ο Παύλος Ηλιόπουλος, 47 ετών, ιδιοκτήτης πιτσαρίας, αντιμετώπισε την υπόθεση με αδιαφορία.

«Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και, σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή των ΗΠΑ», είπε. «Το αν θα μείνει ή θα φύγει ένας διεφθαρμένος διπλωμάτης δεν πρόκειται να κάνει και μεγάλη διαφορά».

Η Άντα Ραπάκη, 52 ετών, πρώην εργαζόμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, επέκρινε την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να στείλει εξαρχής την κ. Γκιλφόιλ στην Ελλάδα.

«Υποτιμούν τη χώρα μου, παρότι είναι πιστός σύμμαχος. Αντί να τιμήσουν αυτή τη φιλία, την έστειλαν εδώ για να κάνουν μια χάρη», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Επειδή είμαστε μικρή χώρα, πρέπει να έχουμε φίλους και χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ. Όμως, θα χορέψουμε τον χορό μέχρι το σημείο που μας εξυπηρετεί· δεν πρόκειται να υποκύψουμε».

Η κ. Γκιλφόιλ, η οποία στο παρελθόν είχε αρραβωνιαστεί με τον μεγαλύτερο γιο του κ. Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ήταν μία από τις πρώτες πρέσβειρες που προτάθηκαν για διορισμό κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του. Έχει δηλώσει ότι, πριν προταθεί τον περασμένο Νοέμβριο ως απεσταλμένη του κ. Τραμπ, η εμπειρία της σχετικά με την Ελλάδα περιοριζόταν στα μαθήματα ιστορίας στο πανεπιστήμιο και σε ένα ταξίδι για τον μήνα του μέλιτος.

Στην Αθήνα έχει συνδυάσει τη λαμπερή αισθητική του κινήματος MAGA με αυτό που οι υποστηρικτές της περιγράφουν ως αδιάκοπη επιμονή στην προώθηση επιχειρηματικών συμφωνιών που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει δεχθεί επικρίσεις εξαιτίας δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, η οποία τον περασμένο μήνα έγραψε για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με την εμπλοκή της κ. Γκιλφόιλ σε ενεργειακές συμφωνίες στην Ελλάδα.

Αυτή την εβδομάδα, η εφημερίδα αποκάλυψε την επικοινωνία της με τον Ρεπουμπλικανό δωρητή Έρικ Ντίτερς, ο οποίος υποστήριξε ότι η κ. Γκιλφόιλ τού ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος, προκειμένου να εξοφλήσει την πιστωτική της κάρτα, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της. Ο ίδιος δεν προχώρησε στην πληρωμή. Οι New York Times επιβεβαίωσαν ότι οι δύο τους είχαν συνομιλήσει σχετικά με το θέμα.

Δικηγόρος της κ. Γκιλφόιλ αρνήθηκε να σχολιάσει. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα παρέπεμψε τα αιτήματα για σχολιασμό στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον, το οποίο δεν απάντησε.

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αρνήθηκε την Πέμπτη να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά της πρέσβειρας. Πριν από το ταξίδι του, την είχε περιγράψει ως «μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του προέδρου στην Ελλάδα», προσθέτοντας ότι είχε «προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι γνωρίζει ελάχιστα για τις καταγγελίες σε βάρος της κ. Γκιλφόιλ.

«Δεν γνωρίζω πολλά», είπε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική».

Για ορισμένους Έλληνες, μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσε ένα σχόλιο που φέρεται να έκανε η κ. Γκιλφόιλ σε δείπνο τον Μάρτιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση.

«Το γεγονός ότι έστειλαν εδώ ένα τέτοιο πρόσωπο, χωρίς τακτ ή διπλωματικές ικανότητες, δείχνει πόσο χαμηλά βρισκόμαστε στις προτεραιότητες του Τραμπ και πόσο ασήμαντη θεωρούν την Ελλάδα», δήλωσε η Μαρία Στεφάνου, 68 ετών, συνταξιούχος.

Ο δικηγόρος της κ. Γκιλφόιλ έχει αμφισβητήσει αυτή την περιγραφή του δείπνου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε την Παρασκευή ότι και ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας, ο οποίος ήταν παρών, αρνείται ότι ειπώθηκε κάτι τέτοιο.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχόλιο που αποδίδεται στην κ. Γκιλφόιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε θα γινόταν ποτέ ανεκτό κάτι τέτοιο».

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ βασίζεται στον «αμοιβαίο σεβασμό».

Στη Βουλή την Παρασκευή, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι δεν ήταν απαραίτητο να κληθεί η κ. Γκιλφόιλ για να δώσει εξηγήσεις.

«Το να κληθεί μια πρέσβειρα και να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα διπλωματικό επεισόδιο δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν σκοπό», είπε.

Οι τοποθετήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να περιορίσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την κ. Γκιλφόιλ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ευθυγραμμιστεί με την κυβέρνηση Τραμπ, επιδιώκοντας συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και σε άλλους τομείς.

«Όσο η κ. Γκιλφόιλ απολαμβάνει την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ και του υπουργού Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σέβεται τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Φίλης, γνωστός αναλυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

«Τόσο απλά», πρόσθεσε.

Τα αριστερά κόμματα έχουν καλέσει την κυβέρνηση να ζητήσει διευκρινίσεις από την κ. Γκιλφόιλ.

«Οι εξυπηρετήσεις από την Αμερική του Τραμπ έχουν το τίμημά τους», δήλωσε την Παρασκευή η Ρένα Δούρου, προβεβλημένο στέλεχος του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. «Το ερώτημα είναι: Πόσο θα κληθεί τελικά να πληρώσει ο ελληνικός λαός;»

Η κ. Γκιλφόιλ είναι η πιο πρόσφατη από τους πρέσβεις της κυβέρνησης Τραμπ που κατηγορούνται για συμπεριφορά σαφώς ασύμβατη με τη διπλωματική ιδιότητα. Πολλοί από αυτούς υπηρετούν στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί εδώ και καιρό προορισμό για Αμερικανούς πολιτικούς διορισμένους και από τα δύο μεγάλα κόμματα, οι οποίοι διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στην επίσημη διπλωματία.

Ο Μπιλ Γουάιτ, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, δέχθηκε σύσταση από τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να σταματήσει να κάνει υποτιμητικές δηλώσεις για κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Τσαρλς Κούσνερ, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Γαλλία —και πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του κ. Τραμπ— αγνόησε τις κλήσεις του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, αφού είχε επικρίνει το Παρίσι ότι δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.