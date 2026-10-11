Στις κινητοποιήσεις των αλιέων του Ηρακλείου η Ελένη Βατσινά: «Ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις»

Στην κινητοποίηση των αλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου βρέθηκε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά, που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επαγγελματίες αλιείς και τον Πρόεδρο των Αλιέων Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, ακούγοντας από κοντά τις αγωνίες, τις δυσκολίες και τα αιτήματά τους.

"Οι άνθρωποι της αλιείας βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους και θέτουν σε δοκιμασία την οικονομική επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις" - τονισε σε δηλωση της η κ.Βατσινά.

Εξάλλου, μόλις προχθές, από το βήμα της Βουλής, η κ.Βατσινά έθεσε τα ανοιχτά ζητήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος των αλιέων, αναδεικνύοντας την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση της Πολιτείας στα προβλήματα του κλάδου.

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"Οι αλιείς δεν χρειάζονται άλλες γενικές εξαγγελίες και υποσχέσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και πράξεις που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους και θα τους επιτρέπουν να εργάζονται με αξιοπρέπεια και προοπτική" τονισε η βουλευτής.

Η ιδια τόνισε οτι η αλιεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής ταυτότητας της Κρήτης, της τοπικής οικονομίας και των παράκτιων κοινωνιών μας. "Η στήριξή της δεν μπορεί να παραμένει στα λόγια. Είναι ευθύνη της Πολιτείας να δώσει απαντήσεις στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις" υπογράμμισε δηλώνοντας τη στήριξη της στους αλιεις και διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας που όπως ξεκαθαρισε "δεν μπορεί να περιμένει".