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Νέα μέτρα για τους αλιείς προ των πυλών – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα και δίχτυα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:42 - 09 Οκτ 2026

Νέα μέτρα για τους αλιείς προ των πυλών – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα και δίχτυα

Reporter.gr Newsroom

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Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλιείς προαναγγέλλει ο γγ αγροτικης αναπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το αυξημένο κόστος των καυσίμων, η οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών του κλάδου και η συνέχιση της επιδότησης για την προμήθεια διχτυών.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης στην ΕΡΤ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους εκπροσώπους των αλιέων, αναζητώντας πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Όπως σημείωσε, οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά.

Διπλασιάστηκε η επιδότηση για τα καύσιμα – Θα ανακοινωθούν νέα μέτρα

Ο γενικός γραμματέας υπενθύμισε ότι, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αλιέων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση προχώρησε μέσα σε μία εβδομάδα στον διπλασιασμό της επιδότησης για τα καύσιμα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπήρχαν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση που αποφασίστηκε δεν καλύπτει το αίτημα των αλιέων για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο, ωστόσο η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα.

«Εμείς εξαντλούμε τις δυνατότητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του κόστους του πετρελαίου έχει δυσανάλογα μεγάλη επίπτωση στους αλιείς, καθώς τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα έξοδα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξεύρεση πρόσθετων πόρων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών και η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων χρηματοδότησης.

Στο τραπέζι η συνέχιση της επιδότησης για τα δίχτυα

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο αφορά την επιδότηση για την προμήθεια διχτυών, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους παράκτιους αλιείς.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, τα προηγούμενα τρία χρόνια διατέθηκαν συνολικά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ για τη συγκεκριμένη δράση, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 14 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος δεν υπήρχαν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι για τη συνέχισή του. Όπως ανέφερε, το αίτημα των αλιέων εξετάζεται, ενώ αναζητούνται νέες πηγές χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής ή περιορισμού άλλων δράσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν κονδύλια για την ενίσχυση των αλιέων.

Έκκληση για αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αλιέων, ο γενικός γραμματέας εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει αποκλιμάκωση, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τροφοδοσία και στις τιμές των ψαριών.

Όπως σημείωσε, η παρατεταμένη διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας δημιουργεί προβλήματα τόσο στους επαγγελματίες, οι οποίοι στερούνται εισοδήματος όσο δεν εργάζονται, όσο και στους καταναλωτές, λόγω της πιθανής μείωσης των διαθέσιμων ποσοτήτων στην αγορά.

«Τον ίδιο στόχο έχουμε κι εμείς. Να τους στηρίξουμε θέλουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους του κλάδου και γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στήριξη των αλιέων αποτελεί προτεραιότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και ότι κάθε νέα παρέμβαση πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

Τι είπε για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

Ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους αγρότες, μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο γενικός γραμματέας αναγνώρισε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια απαιτητική διαδικασία μετάβασης.

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και τους θεσμικούς συνομιλητές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμότητες και να προχωρήσουν οι πληρωμές.

Χαρακτήρισε το εγχείρημα δύσκολο, υπογράμμισε όμως ότι η μετάβαση είναι αναγκαία και διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν κανονικά, παραπέμποντας στις σχετικές ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ και του αρμόδιου υπουργού.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο τόσο για την οριστικοποίηση των νέων μέτρων στήριξης των αλιέων όσο και για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

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