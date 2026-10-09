Αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις οι αλιείς: Περιμένουν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις

Σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλιείς, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να προχωρήσει στις ανακοινώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Όπως μεταδίδει το ERTnews, οι αλιείς διευκρινίζουν ότι η απόφασή τους δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη των αιτημάτων τους, αλλά αποτελεί μια κίνηση καλής θέλησης, εν αναμονή των επόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις, προσδοκώντας συγκεκριμένες εξαγγελίες μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του πρωθυπουργού να εξετάσει προσωπικά τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

«Δεν επαναπαυόμαστε», τονίζουν χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αξιολογήσουν τις κυβερνητικές ενέργειες με βάση τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι, εάν οι δεσμεύσεις δεν υλοποιηθούν, θα επανέλθουν συντονισμένα στο προσκήνιο, εξετάζοντας ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων.

Η στάση τους διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των αντιδράσεων, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία αλιέων είχε σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Σκουριές. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστεί η χορήγηση πρόσθετης οικονομικής στήριξης στον αλιευτικό κλάδο, ενώ διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αλιέων ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα προβλήματα και τα αιτήματά τους.

Πρωτοψάλτης: Πρόσθετα μέτρα θα ανακοινωθούν από τον Μαργαρίτη Σχοινά

Νωρίτερα, σήμερα, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους εκπροσώπους των αλιέων, αναζητώντας πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Όπως σημείωσε, οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο γενικός γραμματέας υπενθύμισε ότι, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αλιέων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση προχώρησε μέσα σε μία εβδομάδα στον διπλασιασμό της επιδότησης για τα καύσιμα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπήρχαν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση που αποφασίστηκε δεν καλύπτει το αίτημα των αλιέων για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο, ωστόσο η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα.

«Εμείς εξαντλούμε τις δυνατότητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του κόστους του πετρελαίου έχει δυσανάλογα μεγάλη επίπτωση στους αλιείς, καθώς τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα έξοδα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξεύρεση πρόσθετων πόρων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών και η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων χρηματοδότησης.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο αφορά την επιδότηση για την προμήθεια διχτυών, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους παράκτιους αλιείς.