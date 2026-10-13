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Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Στουρνάρα – Ποια θέματα συζητήθηκαν
Πολιτική
15:33 - 13 Οκτ 2026

Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Στουρνάρα – Ποια θέματα συζητήθηκαν

Reporter.gr Newsroom

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Συνάντηση είχε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και τον σχεδιασμό και την επιτάχυνσή τους το επόμενο διάστημα.

Έχουν προγραμματιστεί τρία νέα καθεστώτα που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις: εξωστρέφεια, κοινωνική επιχειρηματικότητα και σύγχρονες τεχνολογίες με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επίσης συζητήθηκε η επικείμενη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις και την ανάγκη να συνδεθούν ακόμη περισσότερο με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, έγινε αναλυτική αναφορά στις οικονομικές επιπτώσεις από τις διεθνείς γεωστρατηγικές εξελίξεις και τους πολέμους, καθώς και στην προσπάθεια αντιμετώπισή τους προς όφελος και της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη και στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος.

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