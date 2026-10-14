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Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας
Ειδήσεις
07:59 - 14 Οκτ 2026

Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom

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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από μία σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας The Wall Street Journal, που ανάγκασαν τον Ντόναλντ Τραμπ να την... απαρνηθεί, αν και ήταν μία καθαρά προσωπική του επιλογή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε ότι η θητεία της έληξε, αλλά υποστήριξε πως τα δημοσιεύματα που τροφοδότησαν τις εξελίξεις είναι αναληθή: «Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», έγραψε.

«Μπορεί ο χρόνος μου ως πρέσβειρας να φτάνει στο τέλος του, αλλά η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα “Πρώτα η Αμερική” και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ», πρόσθεσε, ενώ χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα ως «τη μεγαλύτερη τιμή» της ζωής της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μεριά του επιχειρεί να απαλύνει το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει για τον ίδιο αυτή η εξέλιξη. Άλλωστε, τα περισσότερα ΜΜΕ στις ΗΠΑ σημειώνουν με νόημα πως η Γκιλφόιλ ήταν προσωπική του επιλογή: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Απ’ όσο γνωρίζω, έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ. «Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», πρόσθεσε.

Τα απανωτά δημοσιεύματα και η αντίστροφη μέτρηση

Η καρατόμηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πάντως, ήρθε έπειτα από απανωτά χτυπήματα που έκανε σχετικά με τη... δράση της στην Ελλάδα η εφημερίδα Wall Street Journal, που απέδειξε πως η καλή δημοσιογραφία μπορεί και οφείλει να ελέγχει την εξουσία.

Στο ρεπορτάζ της για την παραίτηση - αποπομπή της Γκιλφόιλ η αμερικανική εφημερίδα γράφει συγκεκριμένα:

«Την περασμένη εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει να κατατεθούν 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της. Σύμφωνα με γραπτά μηνύματα που εξέτασε η εφημερίδα, η Γκιλφόιλ ζήτησε τα χρήματα από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο, ενώ παράλληλα προέβαλε τις διασυνδέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ και επιχείρησε να ασκήσει πιέσεις στην αμερικανική φορολογική υπηρεσία (Internal Revenue Service – IRS) και στο υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του.

Η ίδια φέρεται να του υποσχέθηκε ότι θα ήταν «ο άνθρωπός σου στον Τραμπ, πιστή μέχρι τέλους, για πάντα και για πάντα», εάν ο Ντίτερς εξασφάλιζε τα χρήματα για την American Express. Εκείνος, τελικά, δεν κατέβαλε το ποσό, λέγοντάς της ότι μια τέτοια πληρωμή θα του κόστιζε τον γάμο του.

Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις. Υποστήριξε, επίσης, ότι στην πρέσβειρα «οφειλόταν ένα υπόλοιπο ποσό» για εκδηλώσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση. Ο Ντίτερς δήλωσε ότι δεν της όφειλε κανένα ποσό.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει ότι η Γκιλφόιλ είχε προβληματίσει κυβερνητικούς αξιωματούχους σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη, λόγω της επίμονης προώθησης μιας συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας και των εκτεταμένων προσπαθειών της να συμπεριλάβει στις δραστηριότητές της έναν από τους λομπίστες της εταιρείας, τον Χρήστο Μαραφάτσο.

Ο Μαραφάτσος συμμετείχε σε συναντήσεις στην κατοικία της πρέσβειρας, καθώς και σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τον εκλάβουν λανθασμένα ως προσωπάρχη της. Οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει εκνευρισμό σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπιζαν ήδη με επιφυλακτικότητα τη θητεία της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας.

Από τότε που έφτασε στην Αθήνα τον περασμένο φθινόπωρο, η Γκιλφόιλ συνδύαζε τις συναντήσεις με περιφερειακούς ηγέτες με επισκέψεις σε ευρωπαϊκές επιδείξεις μόδας και εκδηλώσεις τέχνης υψηλού επιπέδου. Ο προσωπικός της στιλίστας, Φάνσι Τζέιμς, τη συνόδευε συχνά στα ταξίδια της και νωρίτερα φέτος βρέθηκε μαζί της σε δείπνο με Έλληνες και Βούλγαρους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ διερευνά εάν η Γκιλφόιλ έλαβε δώρα ή άλλες διευκολύνσεις από ιδιώτες επιχειρηματίες, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Ο βουλευτής Ντον Μπέιερ, Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια, ζήτησε να απολυθεί η Γκιλφόιλ και να «διωχθεί ποινικά, εάν παραβίασε τον νόμο, κάτι που φαίνεται εξαιρετικά πιθανό».

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε επιστολή στη Γκιλφόιλ, στην οποία ανέφερε ότι η καταγγελλόμενη συμπεριφορά της «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για διαφθορά στον δημόσιο τομέα και για την εθνική ασφάλεια». Της ζήτησε, επίσης, να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας της με συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρισκόταν στην Αθήνα όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε την είδηση ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει την πληρωμή των 100.000 δολαρίων. Οι συνεργάτες του δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν και ήταν απογοητευμένοι. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρούμπιο την είχε υπερασπιστεί, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια» της ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι την εκτιμούσαν «ιδιαίτερα».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα, ο Ρούμπιο συνέχισε να την υπερασπίζεται, δηλώνοντας: «Η πρέσβειρά μας έχει επιτελέσει ισχυρό έργο ως πρέσβειρα».

Η Γκιλφόιλ, η οποία είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές φωτογραφίες στις οποίες αγκαλιάζει τον Ρούμπιο στην πίστα του αεροδρομίου κατά την άφιξή του, βρέθηκε στο πλευρό του σε περισσότερες από έξι εκδηλώσεις.

Όταν ο Ρούμπιο αναχώρησε από την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, απέφυγε, πάντως, να τη στηρίξει κατηγορηματικά: «Δεν χειριζόμαστε τέτοια ζητήματα σε συνέντευξη Τύπου, στην πίστα ενός αεροδρομίου, σε μια ξένη χώρα, επειδή εσείς δημοσιεύσατε ένα ρεπορτάζ ή επειδή κάποιος άλλος δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ, βασισμένος σε μια πηγή που σας έδωσε τις πληροφορίες», είπε στους δημοσιογράφους.

Η Γκιλφόιλ βρισκόταν, άλλωστε, στην πίστα του αεροδρομίου για να τον αποχαιρετήσει.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, πάντως, Τζέι Ντι Βανς, είχε αφήσει σαφείς αιχμές για την Γκιλφόιλ: «Δεν μου αρέσει κανείς να πουλάει πρόσβαση σε άλλον κυβερνητικό αξιωματούχο, και ασφαλώς όχι σε έναν ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες προτού τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ως πρέσβειρα, η Γκιλφόιλ είχε ως βασική προτεραιότητα την προσπάθεια να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια, μέσω ενός «κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου» (vertical gas corridor). Το σχέδιο προβλέπει την παραλαβή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα και τη μεταφορά του προς την Ουκρανία μέσω αγωγών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και είχε την ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου εξαιτίας των προσπαθειών της να προωθήσει ιδιαίτερα μία ελληνική εταιρεία: τον όμιλο Aktor, ο οποίος, μέσω κοινοπραξίας με ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου που υποστηρίζεται από το κράτος, είχε υπογράψει συμφωνία διάρκειας 20 ετών για την αγορά αμερικανικού LNG.

Δικηγόρος της Γκιλφόιλ έχει βέβαια διαψεύσει ότι εκείνη δεν επικεντρωνόταν σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ οι δικηγόροι της Aktor υποστήριξαν ότι η Γκιλφόιλ δεν προωθούσε με αθέμιτο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας».

Σε κάθε περίπτωση, οι διαδοχικές αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει εκνευρισμό σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπιζαν ήδη με επιφυλακτικότητα τη θητεία της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας και φούντωναν οι φήμες για την αποπομπή της.

Τη Δευτέρα, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν ενδέχεται να αποπέμψει την Γκιλφόιλ, απάντησε: «Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Και τελικά της έδειξε την έξοδο...

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