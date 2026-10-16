Επίσημα νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα ο Τζος Χακ

Ο Τζος Χακ ανέλαβε την Πέμπτη (15/10) επισήμως καθήκοντα Επιτετραμμένου α.α. της Διπλωματικής Αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον συντονισμό και την προώθηση των αμερικανικών διπλωματικών προτεραιοτήτων στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της Πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ έληξε πρόωρα, πριν καν συμπληρώσει ένα έτος παρουσίας στη χώρα μας.

Ο έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος φέρει τον βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού στη Διπλωματική Υπηρεσία των ΗΠΑ, δεν είναι νέος στην Αθήνα, καθώς είχε διατελέσει στο παρελθόν Αναπληρωτής Επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας. Από τη νέα του θέση, θα έχει κεντρικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Αθήνας.

Στο επίκεντρο της αμερικανικής ατζέντας βρίσκονται η άμυνα, η ασφάλεια και η ενέργεια, μαζί με την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συνεργασία των δύο χωρών για την προώθηση κοινών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Πλούσια διπλωματική διαδρομή με επίκεντρο την Ευρώπη και την Ασία

Ο Τζος Χακ διαθέτει μακρά πορεία στην αμερικανική διπλωματία, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Πριν από την τοποθέτησή του στην Αθήνα, υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τη διαμόρφωση πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Είχε προηγουμένως αναλάβει τη διεύθυνση του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με χαρτοφυλάκιο που περιλάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει υπηρετήσει σε σειρά διπλωματικών αποστολών και θέσεων στην Ασία και την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από την εργασία του σε ανώτερες θέσεις στην κεντρική διοίκηση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι σπουδές του

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του νέου Επιτετραμμένου περιλαμβάνει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακό τίτλο από το International University of Japan, καθώς και πιστοποιητικό σπουδών από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του εντάσσεται στη συνέχιση της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με βασικό ζητούμενο τη διατήρηση της στενής συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm660azp2dch?integrationId=eexbs1jkg0kofln}