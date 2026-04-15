Πανελλαδική απεργία των εργαζόμενων στους Δήμους στις 24 Απριλίου

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24ωρη πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους, με την ΠΟΕ-ΟΤΑ να βρίσκεται στην αιχμή των κινητοποιήσεων.

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης αποτελεί η μονιμοποίηση εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών σε καθεστώς διαδοχικών και επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, κυρίως σε κοινωνικές δομές των Δήμων.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε σταθερή εργασία, τονίζοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε κρίσιμες δομές, όπως Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, καθώς και Κέντρα Κοινότητας και άλλες δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής.

Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση την ίδια ημέρα στις 11πμ στην Αθήνα στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Τα βασικά τους αιτήματα είναι: «Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας κ.α.).

Κατάργηση, της «διάταξης Βορίδη» τώρα και της πρόβλεψης στον υπό σύνταξη νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη άσκηση εφέσεων από τις Νομικές Υπηρεσίες «απαλλάσσοντας» από κάθε ευθύνη τις Διοικήσεις των Δήμων, ενώ οδηγούνται χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Η υποστελέχωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεθοδευμένα οδηγεί στο ξεπούλημα των υπηρεσιών σε ιδιωτικά και εργολαβικά συμφέροντα.

Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις τώρα στους εργαζόμενους. Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού».