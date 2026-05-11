Αποστολάκη: Ζητά κατάργηση της υποχρεωτικής έφεσης των δήμων – «Ομηρία» των εργαζομένων με τη «τροπολογία Βορίδη»

Το θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους δήμους να ασκούν ένδικα μέσα κατά συμβασιούχων εργαζομένων που έχουν δικαιωθεί πρωτοδίκως έθεσε εκ νέου στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης η Μιλένα Αποστολάκη, με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το άρθρο 37 του ν. 4915/2022, γνωστό και ως «τροπολογία Βορίδη», στερεί από τις δημοτικές αρχές τη δυνατότητα να αποφασίζουν κατά περίπτωση αν θα προχωρούν ή όχι σε άσκηση ένδικων μέσων επί αποφάσεων που αφορούν εργαζόμενους οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους. Όπως υπογράμμισε, η ρύθμιση αυτή πλήττει την αυτοδιοικητική αυτοτέλεια που κατοχυρώνεται συνταγματικά και διαμορφώνει συνθήκες παρατεταμένης εργασιακής αβεβαιότητας για χιλιάδες εργαζόμενους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζήτημα δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, κατ’ επέκταση, το σύνολο της κοινωνίας, ενώ σημείωσε ότι τόσο η ΚΕΔΕ όσο και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων έχουν τοποθετηθεί υπέρ της κατάργησης της συγκεκριμένης διάταξης.

Η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για «κυβερνητική αντίφαση», αναφερόμενη στην επίκληση του άρθρου 103 του Συντάγματος από τον Υπουργό ως αιτιολόγηση της διατήρησης της υποχρεωτικής έφεσης, την ίδια στιγμή που – όπως ανέφερε – εξετάζονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως τα ΚΔΑΠ και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Κατά την ίδια, η διαφοροποίηση αυτή καταδεικνύει ότι η ρύθμιση δεν υπαγορεύεται αποκλειστικά από συνταγματικούς περιορισμούς, αλλά αποτελεί πολιτική επιλογή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων μετατρέπει τους δήμους σε «μηχανισμό διαρκούς αντιδικίας» με εργαζόμενους και οδηγεί σε ένα καθεστώς μόνιμης προσωρινότητας στην εργασία, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση της επίμαχης ρύθμισης και στην ενίσχυση της θεσμικής και λειτουργικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.