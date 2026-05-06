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Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων
Τεχνολογία
17:36 - 06 Μάι 2026

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχυρό εργαλείο διαχείρισης ταλέντου εξελίσσεται η διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζόμενων (cross-border mobility), καθώς οι εργοδότες, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις μεταβολές της αγοράς και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο ταλέντο και σπάνιες δεξιότητες. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα EY 2026 Mobility Reimagined Survey, η εμπιστοσύνη στις ομάδες διαχείρισης κινητικότητας (mobility functions) και στα διασυνοριακά προγράμματα ταλέντου των οργανισμών, ενισχύει την επιχειρησιακή ταχύτητα και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

Είναι ενδεικτικό ότι τέσσερις στους πέντε εργαζόμενους (80%) που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν πως είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν στον τωρινό τους εργοδότη, έπειτα από την τελευταία τους διεθνή τοποθέτηση. Πρόκειται για ποσοστό, αυξημένο κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2025.

Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες των εργαζόμενων αυξάνονται. Σχεδόν εννέα στους δέκα (88%) ερωτηθέντες απαντούν ότι η ευελιξία στις πολιτικές κινητικότητας έχει σημασία (από 70% πέρυσι), ενώ οι εργαζόμενοι που ανήκουν στη Gen Z είναι σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να αξιολογήσουν την ευελιξία ως «εξαιρετικά σημαντική», σε σχέση με τις άλλες γενιές.

Η διεθνής κινητικότητα επηρεάζει τις στρατηγικές διαχείρισης ταλέντου

Πάνω από το ένα τρίτο των εργοδοτών (34%) που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι η κινητικότητα ενισχύει την εμπιστοσύνη των εργαζόμενων στη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ταλέντου.

Ωστόσο, από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι μόλις το 19% των ομάδων και των λειτουργιών που σχετίζονται με την κινητικότητα, χαρακτηρίζονται ως «υψηλής εμπιστοσύνης». Οι ομάδες υψηλής εμπιστοσύνης μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες κινητικότητας σε νέες αγορές, με υπερδιπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Η ταχύτητα έχει μεγάλη σημασία στις διασυνοριακές μετακινήσεις ανθρώπινου κεφαλαίου, εξαιτίας των συνεχών μεταβολών στους κανονισμούς μετανάστευσης και στις φορολογικές ρυθμίσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ότι πάνω από τους μισούς εργοδότες (51%) δηλώνουν πως, τα τελευταία δύο χρόνια, δεν αξιοποίησαν μια επιχειρηματική ευκαιρία, λόγω ζητημάτων μετανάστευσης.

Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τα προγράμματα κινητικότητας, για να αναπτύξουν μελλοντικούς ηγέτες και να δημιουργήσουν νέες «δεξαμενές» ταλέντου, μακροπρόθεσμα. Πλέον, ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ταλέντου, αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρησιακές λειτουργίες που σχετίζονται με την εταιρική κινητικότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, 26% των εργοδοτών αναφέρουν την κινητικότητα ως «βασικό μοχλό προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου», ενώ 24% χρησιμοποιούν την κινητικότητα για να αξιοποιήσουν δεξιότητες σε αγορές, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Η πολυπλοκότητα αποτελεί πρόκληση

Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη στρατηγική της σημασία, η διεθνής κινητικότητα παραμένει πολύπλοκη διαδικασία. Η διαχείριση της διασυνοριακής μετακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί συμμόρφωση με ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις γύρω από τη μετανάστευση, ενώ προϋποθέτει και συντονισμό προμηθευτών και εσωτερικών διαδικασιών.

Η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν όλες (95%) οι λειτουργίες κινητικότητας των οργανισμών αντιμετωπίζουν εμπόδια στη βελτίωση της ταχύτητας των διαδικασιών τους, ενώ το 62% του χρόνου των ομάδων που αναλαμβάνουν τις διαδικασίες κινητικότητας εξακολουθεί να δαπανάται σε μεμονωμένες διεργασίες και όχι σε στρατηγικές δραστηριότητες.

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και το ζήτημα των ποιοτικών δεδομένων

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πιέσεις, οι οργανισμοί στρέφονται σε αυτοματοποίηση, πλατφόρμες δεδομένων και αξιοποίηση δυνατοτήτων AI, ώστε να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες κινητικότητας διαχειρίζονται τη συμμόρφωση, τη διαχείριση κόστους και την υποστήριξη εργαζόμενων εκτός των συνόρων. Τρεις στους τέσσερις εργοδότες (75%) σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο σε τεχνολογία (από 66% πέρυσι), ενώ 72% αξιοποιούν ακόμα περισσότερο δυνατότητες GenAI και agentic AI, για τον μετασχηματισμό των διαδικασιών ή της συνολικής λειτουργίας τους, παρόλο που το 97%, αναμένουν μειώσεις κόστους τους επόμενους 12 μήνες.

Παράλληλα, η έρευνα EY Mobility Reimagined Survey αναδεικνύει το κρίσιμο ζήτημα της ποιότητας των δεδομένων. Μόνο 51% των εργοδοτών πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους είναι ακριβή, ενώ μόλις 47% θεωρούν ότι οι τεχνολογικές τους πλατφόρμες είναι αξιόπιστες. Έτσι, οι δυνατότητες αξιοποίησης των ωφελειών της προηγμένης τεχνολογίας, περιορίζονται.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Organization, Change and People Consulting, δήλωσε: «Η διεθνής κινητικότητα δεν είναι πια μια απομονωμένη επιχειρησιακή λειτουργία για λίγους εργαζόμενους. Καθώς ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένο ταλέντο εντείνεται παγκοσμίως, η διασυνοριακή μετακίνηση μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, καθώς ανταποκρίνεται και στη νέα πραγματικότητα των εργαζόμενων, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικές εμπειρίες εξέλιξης. Σε αυτό το πλαίσιο, όσοι οργανισμοί απλοποιήσουν τις διαδικασίες και επενδύσουν σε ταχύτητα και αξιοπιστία, θα κερδίσουν σε ελκυστικότητα, εμπιστοσύνη και απόδοση».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 17:37
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