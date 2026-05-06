ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα

Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας απευθύνει κάλεσμα όχι μόνο προς τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και προς ανέργους, νέους και νέες, να δώσουν το «παρών» στις κινητοποιήσεις. Στην Αθήνα, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, με ευθύνη των κατά τόπους νομαρχιακών τμημάτων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ παραθέτει ένα ευρύ πλαίσιο διεκδικήσεων, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ενίσχυση των εισοδημάτων και η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στο Δημόσιο. Μεταξύ άλλων, ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας.

Παράλληλα, θέτει ως αιτήματα το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της περιόδου 2016-2017, την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί, αλλά και τη διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών, με αιχμή τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τη γενναία χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ ζητά την κατάργηση αντεργατικών διατάξεων και του νέου πειθαρχικού πλαισίου, ενώ εκφράζει την αντίθεσή της σε ιδιωτικοποιήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των δημόσιων αγαθών.