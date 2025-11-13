Επιστροφή ΕΝΦΙΑ για την περίοδο 2014-2019 – Ποιους αφορά

Επιστροφές ΕΝΦΙΑ για την περίοδο 2014-2019 θα δουν χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων από την εφορία, με βάση την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει το πώς θα γίνουν οι επιστροφές και ποιους αφορούν.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αφορά σε περιπτώσεις φορολογουμένων – φυσικών ή νομικών προσώπων – που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ επειδή ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους (π.χ. επαγγελματική στέγη, αποθήκη ή άλλη εγκατάσταση ιδιοχρησιμοποίησης), αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως την ιδιοχρησιμοποίηση στα έτη 2014 – 2019.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), επιτράπηκε -κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής- η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025 για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν.4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, παρότι η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής έχει παρέλθει, η σχετική νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υποβολή αυτών των δηλώσεων και προβλέπει ότι τυχόν ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν βεβαιωθεί αχρεωστήτως διαγράφονται. Εφόσον από την εκκαθάριση των νέων δηλώσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα επιστρέφονται κανονικά στους δικαιούχους, καθώς δεν προβλέπεται περιορισμός στη διαδικασία επιστροφής.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι: