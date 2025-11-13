ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιστροφή ΕΝΦΙΑ για την περίοδο 2014-2019 – Ποιους αφορά
Φορολογία
09:23 - 13 Νοε 2025

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ για την περίοδο 2014-2019 – Ποιους αφορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επιστροφές ΕΝΦΙΑ για την περίοδο 2014-2019 θα δουν χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων από την εφορία, με βάση την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τη συγκεκριμένη περίοδο.  

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει το πώς θα γίνουν οι επιστροφές και ποιους αφορούν.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αφορά σε περιπτώσεις φορολογουμένων – φυσικών ή νομικών προσώπων – που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ επειδή ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους (π.χ. επαγγελματική στέγη, αποθήκη ή άλλη εγκατάσταση ιδιοχρησιμοποίησης), αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως την ιδιοχρησιμοποίηση στα έτη 2014 – 2019.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), επιτράπηκε -κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής- η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025 για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν.4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, παρότι η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής έχει παρέλθει, η σχετική νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υποβολή αυτών των δηλώσεων και προβλέπει ότι τυχόν ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν βεβαιωθεί αχρεωστήτως διαγράφονται. Εφόσον από την εκκαθάριση των νέων δηλώσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα επιστρέφονται κανονικά στους δικαιούχους, καθώς δεν προβλέπεται περιορισμός στη διαδικασία επιστροφής.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

  • κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν.
  • η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω τροποποιητικών δηλώσεων ορίστηκε έως και την 30ή Ιουνίου 2025.
  • δεδομένου ότι με τη σχετική διάταξη, αφενός χορηγήθηκε – κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής – η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους κατά τα ως άνω αναφερόμενα έτη, αφετέρου δεν προβλέφθηκε απαγόρευση επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ, τα οποία τυχόν προκύπτουν προς επιστροφή κατόπιν εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει της ανωτέρω διάταξης, επιστρέφονται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
Ακίνητα

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Οικονομία

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 04:34

Έχουν πρόβλημα και με τον Στουρνάρα στο ΠΑΣΟΚ;

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ