Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών
08:30 - 20 Μάι 2026

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Γιώργος Αλεξάκης
Έως και 55.000 κλήσεις σε φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ αναμένεται να κάνει η ΑΑΔΕ ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Όσοι και όσες δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.   
Στόχος είναι να μπει φρένο στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν τα 114 δις. ευρώ και να αποτραπεί μια νέα γενιά «κόκκινων» χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι οι «φρέσκες» οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο η ΑΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.

Ειδικότερα τα «τηλέφωνα θα χτυπήσουν» για:

- Όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

- Όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση

- Όσους δεν έχουν έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

-Όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

- Όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις : όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α., κ.α.

- Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα «φέσια» στην εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ με τους απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.

Οι 72 δόσεις

Εντός Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει «ανάσα» σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2023 και θα συνοδεύεται από επιτόκιο 5,8%, αντίστοιχο με αυτό των 24 δόσεων. Παράλληλα, θα ισχύουν «ασφαλιστικές δικλείδες», όπως η προϋπόθεση μη ύπαρξης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από 1/1/2024 ή η ύπαρξη ενεργής ρύθμισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 1,2 εκατ. φυσικά πρόσωπα θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν, καθώς το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών αφορά παλαιές οφειλές πριν τον 12ο του 2023. Από το υπουργείο τονίζεται ότι η επιλογή του χρονικού «κόφτη» έγινε για λόγους δικαιοσύνης αλλά και δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ήδη ενεργών ρυθμίσεων.

