Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό
17:52 - 19 Μάι 2026

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα έρευνας του διαΝΕΟσις για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών.

Η Διευθύντρια Ερευνών του διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση, επέλεξε να αναδείξει ορισμένα κεντρικά στοιχεία, τα οποία αφορούν τα εξής:

  • Το 35,5% του εισοδήματος των Ελλήνων αφορά τη στέγαση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ε.Ε.
  • Ένα στα τρία νοικοκυριά στις πόλεις δαπανά περισσότερο πάνω από το 40% του εισοδήματος στη στέγαση.
  • Ένα στα 10 νοικοκυριά έχει καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων ή ενοικίων.
  • Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης έχει περιοριστεί στο 70% από 78% το 2010, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε..
  • Το στεγαστικό πρόβλημα πλήττει περισσότερο τις μονογονεϊκες οικογένειες, τους ενοικιαστές, τους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών και τους ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο.

Κληθείς να σχολιάσει τα παραπάνω ευρήματα, ο Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος, παρατήρησε ότι «Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμη πρόβλημα σε μια χώρα, η οποία είναι πρώτη στην Ευρώπη στην κατοχή α’ και β’ κατοικίας». Και συνέχισε: «Έχουμε 7,5 εκατομμύρια κατοικίες, έχουμε πλήρη επάρκεια οικιστικού δυναμικού». Ωστόσο, όπως εξήγησε, έχουμε λαθεμένες πολιτικές που επιτείνουν τη ζήτηση και περιορίζουν την προσφορά.

«Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, γιατί ως χώρα το δυνατό μας σημείο δεν είναι ο σχεδιασμός», έσπευσε να προσθέσει, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία ενός κεντρικού φορέα, ο οποίος θα δρομολογήσει κάποιες μακροχρόνιες λύσεις. «Δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις ότι μπορεί να λυθεί κάτι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια», διευκρίνισε, προτού επαναλάβει ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ιδρυθεί ένας τέτοιος φορέας, ο οποίος θα φροντίσει να φτιάξει γρήγορα υποδομές κοινωνικής στέγασης. «Εδώ υπάρχει μια αλλεργία σχετικά με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει το κράτος», σχολίασε, βέβαια.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND Α.Ε., δήλωσε ότι επίλυση του προβλήματος «απαιτεί την άψογη συνεργασία των ιδιωτικών κεφαλαίων και του κράτους». «Όπως συμφιλιωθήκαμε με τις παραχωρήσεις και αποκτήσαμε ένα εξαιρετικό οδικό δίκτυο, έτσι πρέπει να αποδεχθούμε ότι η προσιτή κατοικία θα πρέπει να υλοποιηθεί από ιδιώτες με τη συναίνεση και την παρουσία του κράτους», τόνισε. Η πρώτη άμεση παρέμβαση, όπως ανέφερε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται ένα σοκ προσφοράς. «Χωρίς άμεσο σοκ προσφοράς δεν μπορούμε να δούμε βελτίωση [...[ Για να δούμε ένα σοκ προσφοράς, πρέπει αυτό να γίνει από ιδιώτες και δημόσιο», ανέφερε.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, πρότεινε η πολιτεία είτε να επιδοτήσει ένα μέρος του ενοικίου ώστε αυτό να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος, είτε να μειώσει τον ΦΠΑ, είτε να επιδοτήσει με ένα fix ποσό αυτού του είδους τις αναπτύξεις, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει μέσα σε μια τριετία να αρχίσει να παραδίδει διαμερίσματα συγκεκριμένου μεγέθους με συγκεκριμένες παραμέτρους. Κατά τον ίδιο, πρωτοβουλίες, όπως η κοινωνική αντιπαροχή δημόσιων ακινήτων, η επιδότηση ενοικίου, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» κ.α., είναι «πολύ μικρές παρεμβάσεις που δεν έχουν ορατή απόδοση».

Τέλος, σχετικά με το φαινόμενο του gentrification, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει πιο έξυπνο πράγμα από το να επενδύσει κάποιος σε περιοχές που πιστεύει ότι θα ανέβουν». Αυτές είναι οι περιοχές, όπως συμπλήρωσε, όπου έχει αποφασιστεί να χτιστούν μεγάλες επενδύσεις. «Ας πάει κάποιος να επενδύσει εκεί που θα ανοίξουν οι σταθμοί της Γραμμής 4 του Μετρό […]. Πρέπει να βλέπει κάποιος μπροστά και να επενδύσει σ’ αυτές τις περιοχές», κατέληξε.

19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Φλωρίδης: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

