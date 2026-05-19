ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 201 σφαίρες των 9 χιλιοστών (4 πακέτα των 50 τεμαχίων και μία μεμονωμένη σφαίρα).
- 44 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων εμπορικών σημάτων
Οι ελεγκτές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση:
- Οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των λαθραίων προϊόντων και αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων, καθώς και
- Ενός laptop, δύο κινητών τηλεφώνων, δύο smartwatch και φακέλου με 16 έγγραφα.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών Μυτιλήνης, ενώ η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.